Пострадавший во время пандемии сектор HoReCa: что советуют властям эксперты

Сектор HoReCa один из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Некоторые меры, предпринятые властями, не совсем ясны ни гражданам, ни предпринимателям. Это подтверждают результаты исследования, проведенного экспертами.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Эксперты проанализировали ситуацию, в которой оказался сектор HoReCa (отели, рестораны, кафе) в 2020 году, когда Молдова пострадала от пандемии COVID-19.

"Сектор HoReCa больше остальных пострадал от пандемии. Предприниматели отмечают, что их деятельность снизилась на 80%, а некоторые обанкротились. У них накопились долги, и им пришлось уволить сотрудников. При этом работодатели не внедряли каких-либо инноваций, а только выполняли требования, введенные властями, чтобы иметь возможность работать в условиях пандемии. Половина предпринимателей могут осуществлять поставки, а половина готова рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются", – сказал экономический эксперт Сергей Юрку.

Специалисты считают, что некоторые меры, принятые Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, неясны ни гражданам, ни представителям сектора HoReCa.

"У отрасли HoReCa есть все условия для безопасного приема посетителей. Не видела исследований, чтобы в ресторане или кафе кто-нибудь заболел. Или норма в 22.00. Что, после этого времени люди заболевают? Непонятно, почему принято такое решение. Многие сотрудники, которые остались без работы, уехали, но в них инвестировали, в их образование, в курсы", – считает глава одной из профсоюзных организаций Валентина Кирияк.

В этом контексте эксперты выступили с рекомендациями к органам государственной власти по исправлению ситуации в сфере HoReCa.

"Сектор HoReCa нуждается в особом подходе в государственной политике, так как они многое потеряли из-за ограничений, не связанных с этой сферой. Решения необходимо обсуждать с представителями отрасли. Предприниматели ожидают субсидий, государственных гарантий, налоговых каникул и даже отмены штрафов, восстановления талонов на питание, чтобы вернуть деньги сотрудников в оборот, власти должны уделять больше внимания цифровым процессам", – сказал Юрку.

Директор Института труда Виорел Брага отметил, что приоритетом остается здоровье, но каждая принимаемая норма должна иметь четкие советы и логические ответы на применяемые ограничения. "К примеру, непонятно, почему нельзя пить кофе после 22.00 на заправке, но в 21.00 можно. Важно быть услышанными", – отметил Брага.

Эксперты сообщили, что исследование передадут в правительство, парламент и даже непосредственно политическим партиям, а также в посольства, аккредитованные в Молдове.

Рестораны и кафе в Молдове приостановили свою деятельность в марте 2020 года. Владельцы этих заведений и сотрудники несколько раз протестовали перед зданием правительством против этого решения. С 15 июня рестораны возобновили свою деятельность, но с рядом ограничений.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

При этом принято решение о продлении до 15 февраля ограниченного графика работы ресторанов и кафе – с 07.00 до 22.00. Меры распространяются также на предприятия общественного питания, расположенные в АЗС, торговых центрах и в аэропортах. А 14 января рестораны, бары и кафе провели акцию протеста против сокращенного графика работы.

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