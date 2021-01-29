Пострадавший во время пандемии сектор HoReCa: что советуют властям эксперты

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Эксперты проанализировали ситуацию, в которой оказался сектор HoReCa (отели, рестораны, кафе) в 2020 году, когда Молдова пострадала от пандемии COVID-19.
"Сектор HoReCa больше остальных пострадал от пандемии. Предприниматели отмечают, что их деятельность снизилась на 80%, а некоторые обанкротились. У них накопились долги, и им пришлось уволить сотрудников. При этом работодатели не внедряли каких-либо инноваций, а только выполняли требования, введенные властями, чтобы иметь возможность работать в условиях пандемии. Половина предпринимателей могут осуществлять поставки, а половина готова рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются", – сказал экономический эксперт Сергей Юрку.
"У отрасли HoReCa есть все условия для безопасного приема посетителей. Не видела исследований, чтобы в ресторане или кафе кто-нибудь заболел. Или норма в 22.00. Что, после этого времени люди заболевают? Непонятно, почему принято такое решение. Многие сотрудники, которые остались без работы, уехали, но в них инвестировали, в их образование, в курсы", – считает глава одной из профсоюзных организаций Валентина Кирияк.
В этом контексте эксперты выступили с рекомендациями к органам государственной власти по исправлению ситуации в сфере HoReCa.
"Сектор HoReCa нуждается в особом подходе в государственной политике, так как они многое потеряли из-за ограничений, не связанных с этой сферой. Решения необходимо обсуждать с представителями отрасли. Предприниматели ожидают субсидий, государственных гарантий, налоговых каникул и даже отмены штрафов, восстановления талонов на питание, чтобы вернуть деньги сотрудников в оборот, власти должны уделять больше внимания цифровым процессам", – сказал Юрку.
Директор Института труда Виорел Брага отметил, что приоритетом остается здоровье, но каждая принимаемая норма должна иметь четкие советы и логические ответы на применяемые ограничения. "К примеру, непонятно, почему нельзя пить кофе после 22.00 на заправке, но в 21.00 можно. Важно быть услышанными", – отметил Брага.
Рестораны и кафе в Молдове приостановили свою деятельность в марте 2020 года. Владельцы этих заведений и сотрудники несколько раз протестовали перед зданием правительством против этого решения. С 15 июня рестораны возобновили свою деятельность, но с рядом ограничений.
С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.
При этом принято решение о продлении до 15 февраля ограниченного графика работы ресторанов и кафе – с 07.00 до 22.00. Меры распространяются также на предприятия общественного питания, расположенные в АЗС, торговых центрах и в аэропортах. А 14 января рестораны, бары и кафе провели акцию протеста против сокращенного графика работы.
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