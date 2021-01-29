В полиции рассказали о состоянии дорог в центральной части Молдовы

Некоторые дороги в центральной части страны до сих пор остаются заблокированными, в нескольких населенных пунктах есть перебои с электроснабжением.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Управление патрульной полиции "Центр" в пятницу утром сообщило о состоянии дорог в центральном регионе страны.

В Штефанводском районе остается заблокированной дорога к населенным пунктам Брезоайя и Семеновка.

Частично отключены от электричества четыре населенных пункта – Чобурчиу, Рэскайцы, Новые Раскаецы и Тудора.

Полицейские оказали помощь 34 водителям. Остановлено семь большегрузных транспортных средств.

В Каушанском районе блокированы центральные дороги и подъездные пути к населенным пунктам Плоп Штюбей и Флорика. Частично без электричества находятся села Суркичены и Градиница.

Кроме того, заблокированы два центральных и местных маршрута. Это Плоп Штюбей и Флорика.

В Каушанском районе полицейские оказали помощь 8 водителям, остановили 28 грузовиков.

В Новоаненском районе остаются заблокированными дороги Кырнацены - Джамэна и R59 Спея - Пугачены. Полицейские оказали помощь 32 водителям, остановили 33 грузовика.

Ряд трасс национального и местного значения оказались заметены в результате обрушившихся на Молдову снегопадов. "Оранжевый" и "желтый" коды метеоопасности действовали в республике 27-28 января.

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