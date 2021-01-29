09:35 29 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Патрульный экипаж на трассе

В полиции рассказали о состоянии дорог в центральной части Молдовы

© Photo : Facebook / Poliția Moldovei
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210129/33420361/v-politsii-rasskazali-o-sostoyanii-dorog-v-tsentralnoy-chasti-moldovy.html

Некоторые дороги в центральной части страны до сих пор остаются заблокированными, в нескольких населенных пунктах есть перебои с электроснабжением.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Управление патрульной полиции "Центр" в пятницу утром сообщило о состоянии дорог в центральном регионе страны.

В Штефанводском районе остается заблокированной дорога к населенным пунктам Брезоайя и Семеновка.

Частично отключены от электричества четыре населенных пункта – Чобурчиу, Рэскайцы, Новые Раскаецы и Тудора.

Полицейские оказали помощь 34 водителям. Остановлено семь большегрузных транспортных средств.

В Каушанском районе блокированы центральные дороги и подъездные пути к населенным пунктам Плоп Штюбей и Флорика. Частично без электричества находятся села Суркичены и Градиница.

Кроме того, заблокированы два центральных и местных маршрута. Это Плоп Штюбей и Флорика.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Снег "ударит" по кошельку: что может подорожать в Молдове
В Каушанском районе полицейские оказали помощь 8 водителям, остановили 28 грузовиков.

В Новоаненском районе остаются заблокированными дороги Кырнацены - Джамэна и R59 Спея - Пугачены. Полицейские оказали помощь 32 водителям, остановили 33 грузовика.

Ряд трасс национального и местного значения оказались заметены в результате обрушившихся на Молдову снегопадов. "Оранжевый" и "желтый" коды метеоопасности действовали в республике 27-28 января.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кишиневе выпал снег — на магистралях столицы обстановка нормальная
В очистке кишиневских дорог от снега будет задействовано до 60 единиц техники
На трассе Тудора-Паланка продолжается расчистка снега тяжелой техникой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Зима в Кишиневе
Фото снежного Кишинева: такой столицу Молдовы уже давно не видели
НАТО снова обвиняет Россию в агрессии. Что ответила Москва
Видео - НАТО снова обвиняет Россию в агрессии. Что ответила Москва
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться