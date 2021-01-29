Паром в Моловате возобновил работу

Из-за сильного ветра с утра 28 января работа парома была остановлена. Спустя сутки он возобновил деятельность.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Работа парома в Моловате, который связывает два берега Днестра, возобновлена и проходит в нормальном режиме. Об этом сообщили в пятницу в Генеральном инспекторате полиции МВД страны.

Из-за сильного ветра с утра 28 января работа парома была остановлена. В Генинспекторате полиции тогда заявляли, что он возобновит работу, когда позволят погодные условия, и рекомендовали пассажирам избегать второстепенных поездок через реку Днестр.

"Генеральный инспекторат полиции информирует, что паром в Моловате сегодня возобновил работу, которая проходит в нормальном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

В Генинспекторате напомнили, что этот паром - единственный, связывающий два берега Днестра.

В республике 27-28 января действовали "оранжевый" и "желтый" коды метеоопасности в связи со снегопадами и порывистым ветром. В результате в десятках населенных пунктов страны были перебои с подачей электроэнергии, а ряд трасс национального и местного значения оказались заметены. К некоторым населенным пунктам подъезд до сих пор продолжают восстанавливать.

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