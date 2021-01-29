Погранполиция перекрыла канал незаконной перевозки людей в Россию

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Ликвидирована группировка, которая занималась незаконной доставкой граждан Молдовы, в том числе из Приднестровья, на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в пятницу в Пограничной полиции республики.

За преступной группировкой следили несколько месяцев. По собранным следователями данным, организаторы размещали рекламу в социальных сетях, обещая за 40-60 тысяч рублей незаконно доставить жителей страны в Россию с целью трудоустройства.

После оплаты людей перевозили через территорию Украины и Белоруссии по фальшивым удостоверениям личности и поддельным проездным документам.

В конце декабря в рамках оперативных мероприятий был задержан автобус, который перевозил граждан Молдовы в Россию, сообщают пограничники. За рулем автобуса находился один из членов ОПГ, у которого обнаружили фальшивые документы.

Участникам группировки угрожает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Один из организаторов арестован на 30 суток. Остальные находятся под следствием и активно сотрудничают с правоохранительными структурами.

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