15:13 29 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Румыния контрольно пропускной пункт. Архивное фото

Обновлен список государств, по приезде из которых надо соблюдать карантин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (454)
10110
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210129/33423845/obnovlen-spisok-gosudarstv-po-priezdu-iz-kotorykh-nado-soblyudat-karantin.html

В новом перечне, опубликованном Минздравом, всего 22 государства - на четыре меньше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В список стран "красной зоны" на этот раз вошли 22 государства: Андорра, Чехия, Арабские Эмираты, Эстония, Ирландия, Израиль, Ливан, Литва, Латвия, Сан-Марино, США, Монако, Черногория, Нидерланды, Панама, Португалия, Великобритания, Мальта, Словения, Испания, Словакия, Швеция.

Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare
© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale
Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare

В зону повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 составляет свыше 421 случая на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающими на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", – отметили в Минздраве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (454)

По теме

Закрыта трасса Тудора-Паланка, заблокированы КПП на границе с Украиной
Украина обновила список стран "красной зоны" — Молдова на грани


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Зима в Кишиневе
Фото снежного Кишинева: такой столицу Молдовы уже давно не видели
НАТО снова обвиняет Россию в агрессии. Что ответила Москва
Видео - НАТО снова обвиняет Россию в агрессии. Что ответила Москва
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться