Обновлен список государств, по приезде из которых надо соблюдать карантин

В новом перечне, опубликованном Минздравом, всего 22 государства - на четыре меньше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В список стран "красной зоны" на этот раз вошли 22 государства: Андорра, Чехия, Арабские Эмираты, Эстония, Ирландия, Израиль, Ливан, Литва, Латвия, Сан-Марино, США, Монако, Черногория, Нидерланды, Панама, Португалия, Великобритания, Мальта, Словения, Испания, Словакия, Швеция.

© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare

В зону повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 составляет свыше 421 случая на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающими на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", – отметили в Минздраве.

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