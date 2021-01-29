Криминальная статистика пандемийного 2020 года: МВД Приднестровья подвело итоги

По данным правоохранительного ведомства, в регионе по многим показателям уменьшилось количество преступлений.

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - Sputnik. Общая раскрываемость преступлений в Приднестровье по оконченным производством уголовным делам в 2020-м улучшилась почти на 3% по сравнению с предыдущим годом. Такие итоги минувшего года озвучил глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

"Практически на 10% меньше противозаконных деяний совершено в общественных местах. Это при том, что годом ранее их количество уже снизилось на 22%. Раскрываемость составила 92%", – сказал руководитель ведомства.

Улучшенные показатели демонстрирует статистика и по особо тяжким преступлениям – их количество снизилось почти в два раза, и по тяжким – уменьшилось на 13%. Значительно меньше противозаконных деяний зафиксировано в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Отмечено снижение количества хулиганств, мошенничеств, вымогательств, грабежей, краж, в том числе и крупных, а также фактов причинения тяжких телесных повреждений.

Практически на 10% снизилась преступность среди несовершеннолетних и на 9% – среди тех граждан, кто ранее уже преступал закон. Количество преступлений, совершенных наркозависимыми, стало меньше на 31%. Зафиксирован незначительный рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (6%).

"В целом принятые в 2020 году меры способствовали улучшению криминогенной ситуации на территории Приднестровья. Сохранилась тенденция сокращения как общего количества зарегистрированных преступлений, так и отдельных наиболее опасных их видов", – пояснил Мова.

Глава МВД отметил, что наряду с несвойственными задачами правоохранители в 2020 году добились сокращения уровня преступности практически на 4%.

Всего зарегистрировано 3388 преступлений. Это самый низкий показатель за последние 18 лет, когда начало действовать настоящее уголовно-процессуальное законодательство.

Наряду с задачами по профилактике, противодействию совершения преступлений и правонарушений правоохранители, спасатели, пожарные, бойцы спецподразделений, биологи, эксперты и даже курсанты Тираспольского юридического института принимали непосредственное участие в мероприятиях по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

"Итоги работы за 2020 год наглядно показали: наше ведомство готово противостоять любым вызовам, при этом добиваться положительных результатов не только по основным направлениям деятельности", – резюмировал Мова.

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