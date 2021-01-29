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Врач. Архивное фото

Минздрав: за сутки в Молдове подтвержден 551 новый случай COVID-19

© REUTERS / Francis Mascarenhas
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (456)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210129/33426042/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhden-551-novyy-sluchay-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 158 860.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 551 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

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Зафиксировано пять эпизодов "импорта" инфекции: по одному из Великобритании, Румынии, Ирландии, России и Франции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 158 860.

За минувшие 24 часа проведено 2533 теста, в том числе первичных 2350.

Коронавирус выявлен у 28 медработников: 9 врачей, 12 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 199 пациентов (из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровело 594 человека. Всего вылечившихся на данный момент - 149 026.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 11 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3424.

Среди скончавшихся 51-летний фельдшер из Кагула Цезарь Лукьянов. 

Всего за время пандемии от последствий коронавируса скончались 73 медицинских работника. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (456)

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