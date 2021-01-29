Фото: от восхищения до оторопи - что молдаване лепят из снега

Выпавший по всей Молдове снег так давно не радовал глаз, что воодушевление от его долгожданного появления взбудоражило фантазию жителей двух берегов Днестра - тут и там стали появляться удивительные снежные скульптуры.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Метель принесла в Молдову и свои плюсы: пока снег не растаял, народные умельцы вовсю экспериментируют с белоснежным "строительным" материалом. Фантазия бьет ключом, порождая неимоверные снежные изваяния, которые вызывают разные эмоции - от тихого восхищенного созерцания до громкого заливистого смеха.

Соцсети пестрят картинками снеговиков и снежных скульптурных фигур, статуй, сооружений всех мастей. Порой перед глазами предстает такая художественная скульптура, которая заставляет завороженно рассматривать ее как произведением искусства, созданным рукой мастера, а порой - невероятно нелепое, странное и малоопознаваемое нечто, скомканное из снега, неспособное вызвать ничего кроме недоумения.

Впрочем, и эти скромные потуги воспринимаются с воодушевлением. Ну попробовал, ну не получилось, но зато ведь старался, лепил человек. И каким бы удачным или нет с точки зрения пластической и визуальной красоты не являлось снежное изваяние, каждое из них ценно. Ведь такого дара небес, как снег, жители нашей страны давно не видели.

Отдельная история – это скульптуры, созданные людьми с хорошим чувством юмора, посмотрев на которые невозможно сдержать улыбку. И таких снежных художеств большинство. Тут и снеговик в шлепанцах, и с гитарой, и удивленный медведь, и наивно уставившийся в одну точку бычок.

Есть и скульптуры "на злобу дня" – для любителей везде и всюду делать селфи. Они так созданы, чтобы фотографирующийся мог "прилепиться" к снежной статуе и сделать столь необходимый и любимый селфи-снимок.

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