Полиция: все национальные трассы разблокированы

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. На вечер пятницы все национальные трассы и дороги в республике разблокированы, движение транспорта идет в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции Молдовы.

"Крупногабаритный транспорт также вернулся на дороги. Теперь все пути к таможенным постам доступны", - отметили в полиции.

Ведомство обратило особое внимание водителей на необходимость строгого соблюдения ПДД.

Ранее сообщалось, что спасатели активно работают над восстановлением доступа к населенным пунктам Флорика, Плопь, Украинка, Новые Киркаешты и Триколич в Каушанском районе, а также к населенному пункту Жолтай в АТО Гагаузия.

В Штефан-Водском районе помощь спасателей понадобилась в населенных пунктах Копчак и Марианка-де-Жос, а также на трассах R-31 и R-30.

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Помимо этого, известно, что лишь за последние сутки сотрудники профильных служб разблокировали более 200 автомобилей, застрявших на дорогах страны.

В республике 27-28 января действовали "оранжевый" и "желтый" коды метеоопасности в связи со снегопадами и порывистым ветром. В результате в десятках населенных пунктов страны были перебои с подачей электроэнергии, а ряд трасс национального и местного значения оказались заметены.

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