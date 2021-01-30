Купаться в двадцатиградусный мороз: история днестровского моржа

На Днестре – сезон моржевания. Купание в ледяной реке – движение спорное. У него есть свои сторонники и свои противники. В репортаже Sputnik - история моржа из Тирасполя и что говорят врачи об этом увлечении.

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Картина леденит души прохожих: на голом январском пляже "загорает" вовсе не курортница. Екатерина Брусалинская – морж. Купается в Днестре независимо от температуры и погодных условий. Каждый день у нее бархатный сезон. Причин его пропустить немного: обледенение, проливной дождь или гости. Правда, с тираспольчанкой такое бывает редко.

"Мой сын живет во Владивостоке. В прошлом году я туда поехала и попала на карантин – как раз началась вся эта история с коронавирусом. И я купалась до конца зимы. Вот там каждый день я плавала в проруби. Было градусов 20-25 мороза", - рассказывает собеседница.

© Sputnik / Sorokopud Julia Екатерина Брусалинская

По сравнению с севером, дома у Екатерины жара – всего-то метель и +2. Если зимний Днестр для многих тихий ужас, то моржу из Тирасполя дух захватит разве что Тихий океан.

"Купаться в ледяном океане намного круче, чем в речке. Там такие ощущения сумасшедшие – все тело будто иголочками колет. Я так это люблю, что, если бы мне дали выбор – летнее ласковое море или морозный и колючий океан, – я бы на океане остановилась. Это гораздо интереснее", - признается Екатерина Брусалинская.

Женщина вспоминает, как пришла к такому экстриму. Как говорит сама пловчиха, "практически от нечего делать".

"Занимала себя скандинавской ходьбой на пляже. Смотрела, как люди зимой купались. И думала, почему они могут, а я нет? Ну, вот уже больше 10 лет моржую. У меня есть учитель, его зовут Олег. Он мне посоветовал начать это дело с осени, чтобы в октябре ходить каждый день", - рассказывает собеседница.

Пенсионерка уверена, что моржует без фанатизма: один заплыв - 20 гребков. Затем важно тепло одеться и бегом домой за горячим чаем. Правда, если найдутся вещи.

"Я ведь здесь совсем одна на всем зимнем пляже. Как-то раз собаки стащили мои вещи из раздевалки. Ходила тут, искала их по всему белому полю. Ну, сегодня я их покормила. Думаю, не станут меня "раздевать", - шутит Екатерина.

"Моржи", "тюлени", "белые медведи"

Ледяные заплывы совершают во многих странах. Русские моржи в США, например, известны как "белые медведи". В Финляндии - это "выдры" и "тюлени". Еще дальше в прорубь нырнули китайцы – придумали национальный вид спорта аквайс (плавание в холодной воде).

Врачи моржевание называют полунаркотическим состоянием. Моржи подобно йогам получают адреналин и эндорфин. Если втягиваться с умом, это неплохо, а даже полезно, говорят специалисты. По статистике, закаленные меньше простужаются и больше адаптируются к низкой температуре.

"Здесь важно правильно подойти к вопросу. Иначе просто можно заболеть. Первое – это подхватить простуду. А дальше больше – воспаление легких, почек и других органов. Самые страшные осложнения – от развития острого инфаркта до фатальных нарушений ритма. Все может закончиться летальным исходом, и это надо помнить", - рассказывает доктор Республиканского центра олимпийской подготовки" Александр Донцу.

Кардиолог предупреждает, что входить в "морозный кураж" нужно постепенно, иначе неприятностей не избежать.

"В ледяной воде могут случиться судороги. В таких случаях нужно быстро согреться и оказать первую помощь, так называемое натягивание большого пальца ноги на себя, затем растереть проблемную мышцу хорошенько. Если судорога или скрутило спину, главное - не поддаваться панике и обязательно пойти к врачу. Не затягивать с этим", - советует Александр Донцу.

© Sputnik / Sorokopud Julia Александр Донцу

Главные правила моржа

Чтобы попытка стать закаленным пловцом не превратилась в пытку, опытные моржи советуют соблюдать семь аспектов:

1. Стартовать без фанатизма и напускного геройства. Желательно даже пройти предварительные этапы закаливания (обливание холодной водой).

2. Не окунайтесь в одиночку. Рядом всегда должен быть соратник, который в случае чего придет на помощь.

3. Первые погружения должны быть короткими – максимум 15-20 секунд. Постепенно можно довести заплывы до минуты.

4. Прорубь или открытый водоем должен быть таким, чтобы из него легко можно было выбраться.

5. Окунаться – только после тщательного разогрева.

6. После купания – быстро снять мокрые вещи, насухо растереться полотенцем и укутаться в теплое.

7. Никакого алкоголя.

Закаленная Екатерина – морж дисциплинированный, но одно правило все же нарушает – любит купаться одна. Хотя всегда хватает зевак.

"Люди не всегда понимают, что я тут делаю. Мальчишки однажды стояли на мосту и кричали мне: "Тетя, не надо". Думали, я топиться буду. Одни восхищаются, другие считают меня совсем сумасшедшей. Но мне всегда было неважно, что говорят люди. Я делаю так, как чувствую. Поверьте, от этого больше пользы, чем от просмотра ток-шоу по телевизору", - уверена женщина.

После купания в студеный полдень Екатерина не идет, а летит домой. На вопрос о болезнях она отвечает не как морж, а как снежная лиса: "Боюсь сглазить!" За последние 10 лет зимняя закалка сделала из нее ветерана моржевания.

"Хорошо это или плохо? Я сама не знаю. Каждый день думаю об этом, но иду и плыву", - подытожила Екатерина Брусалинская.

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