Осторожно, сосульки: как уберечься от падающих с крыш ледяных осколков

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - Sputnik. Сосульки, свисающие с крыш и балконов зданий, и шапки снега и льда, сползающие с кровли, представляют одну из серьезных угроз в зимний период. Специалисты объясняют, каких правил следует придерживаться, для того чтобы избежать травм.

"Если вы увидели, что на крыше вашего дома висят сосульки, необходимо обратиться в обслуживающую организацию, аварийно-диспетчерскую управляющей компании. В случае серьезной угрозы безопасности жизни и здоровью людей можно также позвонить по единому номеру 101", - поясняют в Госуправлении по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья.

Спасатели также напоминают, что, подходя к зданию, необходимо посмотреть наверх, а увидев сосульки, обойти это место или перейти на другую сторону улицы, где их нет.

"Не стойте рядом со зданием, где висят сосульки. Обходите стороной места, обнесенные предупредительной лентой. Не подходите к домам со скатными крышами. Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега", - отмечают они.

Специалисты также предупреждают о том, что не стоит ходить по улице в наушниках, иначе можно не услышать шума падающего снега с крыши. А услышав шум сверху, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Следует ускорить шаг, а лучше как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.

Важно также помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому их необходимо обходить стороной. И нужно обращать внимание на обледенение тротуаров - обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

"Беспечность может обернуться трагедией. Берегитесь сосулек и схода снега с крыш. Падающие с крыш зданий сосульки нередко причиняют травмы прохожим, а иногда приводят и к летальным исходам. Берегите свою жизнь", - говорят спасатели.

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