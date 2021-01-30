Осторожно, сосульки: как уберечься от падающих с крыш ледяных осколков

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - Sputnik. Сосульки, свисающие с крыш и балконов зданий, и шапки снега и льда, сползающие с кровли, представляют одну из серьезных угроз в зимний период. Специалисты объясняют, каких правил следует придерживаться, для того чтобы избежать травм.
"Если вы увидели, что на крыше вашего дома висят сосульки, необходимо обратиться в обслуживающую организацию, аварийно-диспетчерскую управляющей компании. В случае серьезной угрозы безопасности жизни и здоровью людей можно также позвонить по единому номеру 101", - поясняют в Госуправлении по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья.
"Не стойте рядом со зданием, где висят сосульки. Обходите стороной места, обнесенные предупредительной лентой. Не подходите к домам со скатными крышами. Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега", - отмечают они.
Специалисты также предупреждают о том, что не стоит ходить по улице в наушниках, иначе можно не услышать шума падающего снега с крыши. А услышав шум сверху, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Следует ускорить шаг, а лучше как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.
"Беспечность может обернуться трагедией. Берегитесь сосулек и схода снега с крыш. Падающие с крыш зданий сосульки нередко причиняют травмы прохожим, а иногда приводят и к летальным исходам. Берегите свою жизнь", - говорят спасатели.
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