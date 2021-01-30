14:14 30 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Сосульки

Осторожно, сосульки: как уберечься от падающих с крыш ледяных осколков

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33430572/ostorozhno-sosulki-kak-uberechsya-ot-ldin-svisayuschikh-s-krysh.html

Приднестровские спасатели напоминают правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать травм, выходя на улицу.

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - Sputnik. Сосульки, свисающие с крыш и балконов зданий, и шапки снега и льда, сползающие с кровли, представляют одну из серьезных угроз в зимний период. Специалисты объясняют, каких правил следует придерживаться, для того чтобы избежать травм.

"Если вы увидели, что на крыше вашего дома висят сосульки, необходимо обратиться в обслуживающую организацию, аварийно-диспетчерскую управляющей компании. В случае серьезной угрозы безопасности жизни и здоровью людей можно также позвонить по единому номеру 101", - поясняют в Госуправлении по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья.

Снеговик-акробат, тематическое фото
© Sputnik / Alexei Danichev
Фото: от восхищения до оторопи - что молдаване лепят из снега
Спасатели также напоминают, что, подходя к зданию, необходимо посмотреть наверх, а увидев сосульки, обойти это место или перейти на другую сторону улицы, где их нет.

"Не стойте рядом со зданием, где висят сосульки. Обходите стороной места, обнесенные предупредительной лентой. Не подходите к домам со скатными крышами. Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега", - отмечают они.

Специалисты также предупреждают о том, что не стоит ходить по улице в наушниках, иначе можно не услышать шума падающего снега с крыши. А услышав шум сверху, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Следует ускорить шаг, а лучше как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Синоптики рассказали, ждать ли еще снега в Молдове
Важно также помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому их необходимо обходить стороной. И нужно обращать внимание на обледенение тротуаров - обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

"Беспечность может обернуться трагедией. Берегитесь сосулек и схода снега с крыш. Падающие с крыш зданий сосульки нередко причиняют травмы прохожим, а иногда приводят и к летальным исходам. Берегите свою жизнь", - говорят спасатели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Опасность на каждом шагу: власти Молдовы предупредили о "ледяных убийцах"
Гляди в оба: власти Кишинева предупредили жителей столицы о рисках
Теги:
сосульки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Французская модель Матильда Шаруэ представляет коллекцию итальянского дизайнера Sofia Crociani на Paris Haute Couture Fashion Week
Модные тренды сезона 2021: дизайнеры представили новинки в Париже
Памяти Василия Ланового
Видео - О настоящем - в человеке: памяти Василия Ланового
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться