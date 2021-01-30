Персональные данные в Молдове: насколько они защищены

Хранятся ли в тайне персональные данные граждан республики и какие меры предпринимают власти, чтобы обеспечить безопасность в этом вопросе, - мнение эксперта.

Имя, фамилия, номер телефона, домашний и электронный адрес, информация о зарплате, банковские реквизиты и многое другое, с чем мы можем идентифицировать физическое лицо, является персональными данными.

Эксперт в области защиты персональных данных Ольга Демьян рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в последние годы в стране начали работать с данными граждан гораздо эффективнее и безопаснее. Более того, сами люди стали ответственнее и осторожнее в этом вопросе.

"Любая информация, с помощью которой можно идентифицировать человека, - личная. Несомненно, люди уже стали осведомленнее и знают, что они защищены законом. Лишь за 2019 год было подано 740 жалоб, связанных с защитой таких данных, - отметила Демьян.

Она объяснила, что все такие запросы попадают в Национальный центр защиты персональных данных. Там можно пожаловаться на нарушение прав. В основном заявители сообщают о нарушении права на неприкосновенность частной жизни через незаконно установленные видеокамеры, распространение или обработку персональных данных полицией, врачами, журналистами, представителями страховых компаний и сотрудниками банков.

По оценкам экспертов, в действительности количество людей, страдающих от утечки персональных данных, намного больше.

Законодательство Республики Молдова предусматривает штрафы в размере до 15 000 леев для лиц, нарушающих право на защиту персональных данных.

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