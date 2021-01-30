Власти Молдовы призвали родителей оперативно сообщать о случаях насилия в школах

В Молдове отмечают Международный день ненасилия и мира в школах — ЮНЕСКО учредила эту памятную дату для решения проблемы, которая актуальна для многих стран мира.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой опубликовал обращение по случаю Международного дня ненасилия и мира в школах.

"Наша совместная обязанность, властей и общества в целом, - обеспечить благоприятную среду для развития всех учащихся. Я глубоко убежден, что, только имея качественное образование, ориентированное на уважение, гармонию и терпимость, мы сможем вырастить новое поколение", — заявил временный глава правительства.

Нет насилию над детьми - какие меры предпринимают в молдавских школах>>>

Чокой сообщил, что в течение 2020 года правительство Республики Молдова в сотрудничестве с партнерами провело несколько мероприятий по борьбе с этим явлением. Он призвал учителей, школьников и родителей уведомлять компетентные органы о случаях насилия в отношении детей.

С посланием, посвященным этой проблеме, выступила и спикер парламента Зинаида Гречаная. Заметив, что Международный день борьбы с насилием в школах был учрежден ООН с целью содействия гармоничному образованию, она отметила, что ежегодно в этот день учебные заведения, преподаватели и школьники из разных стран проводят мероприятия, посвященные теме ненасилия.

День ненасилия и мира в школах был учрежден ЮНЕСКО по инициативе испанского поэта, учителя и пацифиста Лоренцо Видала в 1964 году. Дата отмечается в школах по всему миру 30 января в память о Махатме Ганди, борце за независимость Индии, который стал основоположником философии ненасилия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova