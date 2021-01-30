11:28 30 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Снегоуборщик на трассе. Архивное фото

На КПП Тудора - Староказачье сохраняется запрет на проезд грузовиков

© Photo : Facebook / DRDP Iasi Oficial
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33433100/na-kpp-tudora-starokazache-sohranyaetsya-zapret-na-proezd-gruzovikov.html

Ограничения введены украинской стороной из-за сложной обстановки на дорогах, которая возникла после прошедших снегопадов.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. На КПП Тудора — Староказачье в субботу сохраняется сложная обстановка в связи с прошедшим обильным снегопадом. По сообщению Таможенной службы Молдовы, в связи со снежными заносами на дорогах украинские власти ввели ограничения на движение большегрузных автомобилей при въезде в Украину через таможенный пост "Староказачье".

Таким образом, из-за запрета, введенного соседним государством, не разрешается пересекать границу на выезде из Республики Молдова на большегрузных автомобилях. Вместе с тем на въезде в страну нет никаких ограничений для пропуска как легковых автомобилей, так и тяжелых грузовиков.

Все остальные пограничные и таможенные пункты работают в обычном режиме, сообщает ведомство.

Таможенная служба рекомендует перевозчикам следить за постоянно обновляемой информацией на официальных веб-сайтах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ситуация на дорогах: участок трассы Кишинев–Оргеев закрыт для грузовиков
На трассе Тудора-Паланка продолжается расчистка снега тяжелой техникой
Теги:
таможня


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
В Кишинев наконец-то пришла зима: город снова примеряет белую шубку.
Фото - Белая зима: как выглядит заснеженная столица Молдовы
Памяти Василия Ланового
Видео - О настоящем - в человеке: памяти Василия Ланового
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться