На КПП Тудора - Староказачье сохраняется запрет на проезд грузовиков

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. На КПП Тудора — Староказачье в субботу сохраняется сложная обстановка в связи с прошедшим обильным снегопадом. По сообщению Таможенной службы Молдовы, в связи со снежными заносами на дорогах украинские власти ввели ограничения на движение большегрузных автомобилей при въезде в Украину через таможенный пост "Староказачье".
Таким образом, из-за запрета, введенного соседним государством, не разрешается пересекать границу на выезде из Республики Молдова на большегрузных автомобилях. Вместе с тем на въезде в страну нет никаких ограничений для пропуска как легковых автомобилей, так и тяжелых грузовиков.
Все остальные пограничные и таможенные пункты работают в обычном режиме, сообщает ведомство.
Таможенная служба рекомендует перевозчикам следить за постоянно обновляемой информацией на официальных веб-сайтах.
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