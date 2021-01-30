На КПП Тудора - Староказачье сохраняется запрет на проезд грузовиков

Ограничения введены украинской стороной из-за сложной обстановки на дорогах, которая возникла после прошедших снегопадов.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. На КПП Тудора — Староказачье в субботу сохраняется сложная обстановка в связи с прошедшим обильным снегопадом. По сообщению Таможенной службы Молдовы, в связи со снежными заносами на дорогах украинские власти ввели ограничения на движение большегрузных автомобилей при въезде в Украину через таможенный пост "Староказачье".

Таким образом, из-за запрета, введенного соседним государством, не разрешается пересекать границу на выезде из Республики Молдова на большегрузных автомобилях. Вместе с тем на въезде в страну нет никаких ограничений для пропуска как легковых автомобилей, так и тяжелых грузовиков.

Все остальные пограничные и таможенные пункты работают в обычном режиме, сообщает ведомство.

Таможенная служба рекомендует перевозчикам следить за постоянно обновляемой информацией на официальных веб-сайтах.

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