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Один день ученика в пандемии

Опубликована тревожная статистика по случаям насилия в школах

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33433764/opublikovana-trevozhnaya-statistika-po-sluchayam-nasiliya-v-shkolah.html

По итогам прошлого, "пандемического" года число выявленных случаев насилия в школах сократилось, однако предыдущие два года демонстрировали рост.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Согласно последнему отчету Министерства образования, культуры и исследований, в сентябре - декабре 2020 года в Молдове было выявлено 3586 случаев физического и эмоционального насилия, трудовой эксплуатации, сексуальных домогательств, издевательств и жестокого обращения с детьми в школах. 

Ученик.
© Sputnik / Mihai Caraus
Власти Молдовы призвали родителей оперативно сообщать о случаях насилия в школах
Такие данные представила пресс-служба министерства в Международный день ненасилия и мира в школах, который отмечают и в Молдове. 

При этом статистика демонстрирует рост числа случаев насилия в 2018-2019 годах. Так, в 2018 году было выявлено 9317 случаев насилия в школах, в 2019-м — 9898 эпизодов.

По итогам 2020 года после начала пандемии — 6949.

Наибольшее количество выявленных случаев физического насилия в 2020-2021 учебном году, по предварительным данным, отмечается в образовательных учреждениях Резинского и Бричанского районов, а также в муниципии Кишинев.

Cazuri de violență în instituțiile de învățământ
© Screenshot / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Случаи насилия в образовательных учреждениях

Выявление эпизодов насилия сотрудниками образовательных учреждений — часть комплексной стратегии предотвращения и пресечения насилия в отношении детей, запущенной в феврале 2013 года Министерством образования, культуры и исследования. Согласно директивам, учителя и директора образовательных учреждений обязаны уведомлять органы опеки и другие государственные учреждения, если ребенку угрожает опасность.

Публикация статистики была приурочена к Международному дню ненасилия в школах, который отмечается 30 января.

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Теги:
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