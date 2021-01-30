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На КПП Паланка - Маяки-Удобное образовалась большая очередь, движение затруднено

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33435356/na-kpp-palanka-mayaki-udobnoe-obrazovalas-bolshaya-ochered-dvizhenie-zatrudneno.html

Причиной задержки стал выход из строя системы электронной регистрации данных, которой управляет Таможенная служба Украины.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Длинная очередь автотранспорта из нескольких десятков машин образовалась на пункте перехода границы Паланка - Маяки-Удобное на выезде из Молдовы.

По сообщению Таможенной службы Молдовы, причиной очередей стал выход из строя системы электронной регистрации на украинской стороне. В результате регистрация данных при пересечении государственной границы осуществляется вручную. "Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы Молдовы делают все зависящее от них для решения ситуации", - сообщает ведомство.

Напомним, что из-за запрета, введенного соседним государством, не разрешается пересекать границу на выезде из Республики Молдова на большегрузных автомобилях через КПП Тудора. Вместе с тем на въезде в Молдову нет никаких ограничений для пропуска как легковых автомобилей, так и тяжелых грузовиков.

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Теги:
молдо-украинская граница


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