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Кишиневский цирк

Мэр Кишинева потребовал уволить советника из-за незаконной высотки возле цирка

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
События Кишинева (180)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33436628/mer-kishineva-potreboval-uvolit-sovetnika-iz-za-nezakonnoj-vysotki-vozle-cirka.html

Ион Чебан пообещал сделать все от него зависящее, чтобы не допустить возведения новостройки в зоне молдавской столицы, охраняемой государством.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал прекращения трудового договора с Юрием Поваром, который недавно был назначен советником в области архитектуры и урбанистики в кабинете генерального примара. Об этом градоначальник сообщил в субботу во время видеотрансляции в социальных сетях.

"Меня разочаровало решение, принятое накануне членами Национального совета исторических памятников, которые проголосовали за строительство комплекса зданий в районе цирка. Это охраняемая территория памятников национальной архитектуры", — заявил Чебан.

Глава столичной администрации пообещал, что, пока находится на посту примара Кишинева, не допустит реализации проекта, одобренного Национальным советом исторических памятников.

"Моя позиция была ясна с самого начала - я за развитие города, за новые районы, но против беззакония", — сказал Чебан.

Ранее общественные активисты, выступающие за сохранение архитектурного наследия Кишинева, заявили, что в районе цирка, где находится церковь Константина и Елены, а также кладбище с захоронениями XVIII века, планируется возвести комплекс высотных зданий.

Это стало возможным после одобрения проекта Нацсоветом исторических памятников, состав которого был недавно изменен Министерством образования, культуры и исследований.

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Тема:
События Кишинева (180)

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Теги:
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