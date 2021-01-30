Идут последние дни, когда в Кишиневе можно любоваться новогодними елками

Украшенные в Кишиневе к Новому году ели и праздничные инсталляции останутся на своих местах до понедельника — на следующей неделе их демонтируют.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Примар молдавской столицы Ион Чебан сообщил, что жители и гости Кишинева смогут полюбоваться елкой в сквере Кафедрального собора, украшениями и огнями - в центре города до окончания выходных.

Со следующей недели праздничные украшения будут убраны, написал градоначальник в социальных сетях.

"Я надеюсь, что вы успеете порадоваться снегу в парках столицы, пока он не растаял. Не упустите такую возможность, это необычайно красиво. Мы попросили людей, отвечающих за уборку зеленых зон, пока не трогать новогодние елки, чтобы у нас была возможность в субботу и воскресенье полюбоваться ими под снегом", — заявил примар столицы.

После новогодних праздников в Кишиневе был организован массовый сбор елок, который жители города выносили из домов. Ели увозили на переработку, пик загруженности пришелся на дни с 11 по 25 января, так как многие горожане оставляют ели в квартирах до Крещения.

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