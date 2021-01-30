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Минздрав: за сутки в Молдове подтверждены 653 новых случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (462)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33438006/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeny-653-novyh-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 159 513.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 653 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

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© AFP 2020 / NICOLAS TUCAT
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Зафиксировано три эпизода "импорта" инфекции: по одному из Великобритании, Ирландии и России.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 159 513.

За минувшие 24 часа проведено 3525 тестов, в том числе первичных 3287.

Коронавирус выявлен у 33 медработников: 14 врачей, 15 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 244 пациента (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 536 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 149 562.

Граффити на актуальную тему.
© AFP 2020 / Mohammed Abed
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 10 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3434.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (462)

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Теги:
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