Минздрав: за сутки в Молдове подтверждены 653 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 653 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Зафиксировано три эпизода "импорта" инфекции: по одному из Великобритании, Ирландии и России.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 159 513.

За минувшие 24 часа проведено 3525 тестов, в том числе первичных 3287.

Коронавирус выявлен у 33 медработников: 14 врачей, 15 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 244 пациента (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 536 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 149 562.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 10 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3434.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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