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Автомобили на трассе. Архивное фото

Движение на всех дорогах Молдовы нормальное — Госадминистрация автодорог

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33438270/dvizhenie-na-vseh-dorogah-moldovy-normalnoe-gosadministraciya-avtodorog.html

На всех трассах Молдовы продолжаются работы по уборке снега и обработке противогололедными материалами.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Движение на всех государственных дорогах общего пользования обеспечивается в нормальном режиме, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

В ночь с 29 на 30 января на севере и юге страны были зафиксированы низкие температуры без значительных осадков, в центре страны прошли небольшие дожди. Таким образом, состояние проезжей части в центре страны влажное, иногда скользкое, на юге страны - снежное, на некоторых участках дороги образовался лед.

Противогололедные работы проводятся по всей территории страны. На трассы Молдовы были выведены 84 единицы спецтехники и 132 дорожных рабочих.

Вечером в пятницу все национальные трассы и дороги в республике разблокированы, движение транспорта идет в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции Молдовы. 

"Крупногабаритный транспорт также вернулся на дороги. Теперь все пути к таможенным постам доступны", - отметили в полиции.

Вместе с тем, сохранялись ограничения на выезд из Молдовы на Украину крупнотоннажного транспорта через КПП Тудора.

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Теги:
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