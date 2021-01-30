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Дозы вакцины Pfizer-BioNTech

Вакцина от COVID-19 прибудет в Молдову в феврале

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (463)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210130/33440611/vakcina-pribudet-v-moldovu-v-fevrale-astrazeneca-i-biontech.html

В Министерстве здравоохранения заявляют, что платформа COVAX готова поставить Молдове почти 290 тысяч доз вакцины двух производителей.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca, сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
По заявлению Минздрава, 30 января было получено подтверждение доставки от COVAX, платформы по справедливому распределению вакцин в мире.

Вакцина, произведенная Pfizer/BioNTech (Comirnaty), будет храниться в Национальном агентстве общественного здоровья, которое обеспечит необходимые условия хранения при -60 -90 градусов по Цельсию. Впоследствии вакцины будут распределены по пунктам вакцинации в соответствии с утвержденным планом.

Вакцина производства Oxford/AstraZeneca будет поставляться в Республику Молдова частями начиная с конца февраля, в первом и втором кварталах. Эту вакцину следует хранить при температуре +2 +8 градусов.

COVAX получил заявки на поставку вакцины COVID-19 из 72 стран. Однако на первом этапе было отобрано только 18 государств, включая Молдову.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Почему "Спутник V" станет для Молдовы хорошим выбором
Республика бесплатно получит от COVAX объем препаратов, достаточный для вакцинации 20% населения. Впоследствии Молдова будет закупать вакцины через COVAX по льготной цене. Наша страна присоединилась к COVAX в августе 2020 года, заявка на получение вакцины была направлена 7 декабря.

Ранее Россия выразила готовность предоставить Молдове 100 тысяч доз вакцины против коронавируса "Спутник V", а необходимый для страны объем - в течение 4-6 месяцев в случае регистрации вакцины в Молдове. Об этом заявлял лидер ПСРМ Игорь Додон. По его словам, 20 января Российский фонд прямых инвестиций предоставил молдавской стороне весь пакет материалов для ускоренной регистрации "Спутника V".

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (463)

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Теги:
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