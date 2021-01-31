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Молдавская ССР. Участники массового легкоатлетического забега на улицах города Кишинева.

Старые фото в новом формате: в сеть выложили снимки, сделанные более 50 лет назад

© Sputnik / И. Зенин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210131/33429766/starye-foto-v-novom-formate-v-set-vylozhili-snimki-sdelannye-bolee-50-let-nazad.html

Найти редкие фотографии можно на официальной странице Национального агентства архивов в Инстаграме.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik, Дарья Чернега. Архивные фото, на которых изображены знаковые события и сцены повседневной жизни жителей Молдовы, стали достоянием широкой публики. Национальное Агентство архивов открыло свою страничку в социальной сети Instagram и выложило туда более ста уникальных снимков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

Страничка в Инстаграме

Выставки архивных фотографий и ранее проводились в стенах Национального архива. Однако посетителей на них было мало, не сравнимо с интернет-аудиторией. Поэтому в Агентстве приняли решение расширить свое присутствие во всемирной паутине. Для публикации первой серии фотографий отбирали те снимки, в которых ярко выражена эмоциональная составляющая. Кроме того, специалисты ориентировались на то, сможет ли вызвать снимок живой интерес у аудитории. В итоге в свободный доступ в интернете попали сельские и городские зарисовки, фотографии знаковых событий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

"Самая старая фотография в Инстаграме – памятник Штефану Великому, которая была сделана в 30-е годы прошлого века. Она нам показывает как был установлен памятник. Кроме того, там хорошо видна улица Штефан Чел Маре, и мы можем сделать вывод о том, какие изменения за это время произошли", - рассказал Виктор Орган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

Работы на много лет вперед

Работу над оцифровкой старых фотографий в архиве начали около года назад. За это время было восстановлено 20 тысяч снимков. Всего же в хранилищах находится около полумиллиона старых фотографий. В Национальном Агентстве архивов признаются – при имеющихся технических и людских ресурсах закончить работу можно будет только через 13 лет. Посетители новой интернет-странички тем временем просят выложить новые фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

"Люди пишут разные сообщения. Некоторые узнают свое село, свой колхоз, дом культуры и даже односельчан. Люди стали ценить историю. Просят выложить их родное село или, например, фотографии зимы", – отметил заместитель директора Национального Агентства архивов Александру Чербу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

Прежде чем выложить фото в сеть, оно проходит цифровую обработку. Специалисты убирают со снимков царапины, придают нужную контрастность, меняют свет. В итоге до аудитории доходят фотографии с четким изображением.

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Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

Оцифровка видео

Время безжалостно не только над старыми фотографиями, но и над видеопленкой. В главном архиве Молдовы сейчас хранится несколько тысяч кассет, посмотреть которые можно только на устаревшей аппаратуре. С годами на пленке образовываются обрывы, поэтому шансы навсегда потерять ценный материал очень велики. Как рассказал сотрудник архива Валерий Осадчий, в некоторых хранилищах было найдено видео, датированное концом 30-х годов прошлого века.

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Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

"Сейчас перед нами стоит задача перевести пленку в цифровую форму. Мы работаем со специальным сканером, который ее считывает и записывает изображение в компьютер. Затем переводит в такой формат, который можно посмотреть с использованием современных стандартов изображения", - рассказал Осадчий.

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Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

На одной из видеопленок, оцифрованных недавно, запечатлено уникальное событие – приезд космонавта Юрия Гагарина в Кишинев. Это видео сейчас тоже выложено в свободный доступ в интернете.

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Публикация от Agenția Națională a Arhivelor (@arhiva.gov.md)

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