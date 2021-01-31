Рецепт крепкого союза: как пара из Рыбницы сумела прожить вместе 65 лет

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - Sputnik. Супружеская пара Заварских из Рыбницы отметила 65-летний юбилей совместной жизни. Тамара Никитична и Федор Леонтьевич признаются, что годы супружества пронеслись одним мгновением – первая встреча случилась словно вчера.
"Началась история их любви на танцплощадке в сельском клубе. Федор увидел Тамару и ему сначала хотелось с ней потанцевать, а потом и пройти рука об руку через всю дальнейшую жизнь", - рассказали в администрации Рыбницкого района.
Так и получилось. В конце января 1956 года молодые люди расписались, а 26 февраля сыграли свадьбу.
Супруги Заварских воспитали двоих сыновей. Всегда много работали: Тамара Никитична – воспитателем, Федор Леонтьевич – водителем. Их общий трудовой стаж – 72 года.
За долгие годы семейной жизни научились понимать друг друга с полуслова и взгляда, утешать и поддерживать. На традиционный вопрос, в чем секрет их счастья, супруги не сговариваясь, отвечают: "Просто мы созданы друг для друга!".
Глава администрации Рыбницкого района Виктор Тягай навестил семью Заварских и поздравил пару с юбилеем, вручив памятный подарок.
"Вы – настоящий пример для подражания для нашей молодежи. Пусть быть счастливыми, здоровыми супругами будет вашим железным правилом", – сказал глава района.
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