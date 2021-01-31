Экс-генпрокурор: попытки судей запугать прокуроров наблюдались всегда

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Противоборство между судами и прокуратурой — обычное явление для Молдовы. Об этом заявил в радиостудии Sputnik Молдова бывший генеральный прокурор Валериу Гурбуля.

"Были и есть сейчас такие попытки, когда судьи продвигают собственные позиции по тому или другому делу. Бывают блокирования, отстаивание субъективных интересов некоторыми судьями, которым хорошо платят. Однако прокуратура располагает достаточными инструментами, чтобы вернуть ситуацию в область нормальной юриспруденции", — сказал Гурбуля. © Sputnik / Mihai Caraus Как Генпрокуратуре отыскать правильную сторону баррикады

По словам экс-генпрокурора, Генеральная прокуратура в случае появления обоснованных подозрений, что в некоторых эпизодах судьи действуют незаконно, может возбудить дисциплинарное производство и передать его в Высший совет магистратуры с просьбой дать согласие на расследование уголовного дела.

"Существуют также правила, предусматривающие уголовную ответственность за умышленное оглашение заведомо неправомерного решения суда, а также ответственность судьи за воспрепятствование деятельности прокурора при осуществлении уголовного преследования", — напомнил Гурбуля.

По его словам, в Молдове обширный корпус правовых норм и процессуальных возможностей, и генпрокурор должен всемерно использовать эти юридические процедуры для обеспечения справедливого расследования. А в случае неправомерных действий судей — и для расследования их действий.

В начале января генеральный прокурор Александр Стояногло заявил о политических нападках на независимость прокуратуры. Позже в нескольких выступлениях по телевидению он сообщил, что дело о "краже миллиарда" из банков Молдовы затянулось в том числе и по вине судей, которые "тормозят" расследование. По словам Стояногло, магистраты даже пытаются запугивать прокуроров в ходе расследования резонансных дел и ведут "настоящую войну" против прокуратуры.

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