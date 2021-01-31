Первыми вакцину против COVID-19 в Молдове получат медики

На втором этапе будут иммунизированы пожилые люди старше 60 лет и сотрудники правоохранительных структур.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В соответствии с Национальным планом иммунизации населения первыми вакцину против COVID-19 в Молдове получат работники системы здравоохранения. Об этом сообщила советник президента в области здравоохранения Алла Немеренко.

На втором этапе пройдет иммунизация граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, сотрудников правоохранительных и оборонных структур. Это предусматривает одобренный Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья план иммунизации.

Массовое вакцинирование начнется на третьем этапе, когда иммунизировать будут всех остальных граждан вне зависимости от возраста.

Ранее Минздрав сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca.

Через платформу COVAX Молдова получит безвозмездно достаточные объемы вакцины для иммунизации 20% населения страны на обоих берегов Днестра. Затем правительство может дополнительно подать запрос через программу Cost-Sharing COVAX на дозы вакцины еще для 30% населения.

Национальный план иммунизации населения вакциной против COVID-19 разработан согласно рекомендациям ВОЗ, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ЮНИСЕФ. Документ устанавливает ключевые компоненты национальной стратегии вакцинации от COVID-19 и описывает общий процесс организации вакцинации населения согласно международным и национальным стандартам.

Правительство Молдовы полностью финансирует закупку вакцины и расходных материалов, а также услуг, предоставляемых в рамках Национального плана.

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