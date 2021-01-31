Первыми вакцину против COVID-19 в Молдове получат медики

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В соответствии с Национальным планом иммунизации населения первыми вакцину против COVID-19 в Молдове получат работники системы здравоохранения. Об этом сообщила советник президента в области здравоохранения Алла Немеренко.
Массовое вакцинирование начнется на третьем этапе, когда иммунизировать будут всех остальных граждан вне зависимости от возраста.
Ранее Минздрав сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca.
Через платформу COVAX Молдова получит безвозмездно достаточные объемы вакцины для иммунизации 20% населения страны на обоих берегов Днестра. Затем правительство может дополнительно подать запрос через программу Cost-Sharing COVAX на дозы вакцины еще для 30% населения.
Правительство Молдовы полностью финансирует закупку вакцины и расходных материалов, а также услуг, предоставляемых в рамках Национального плана.
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