"Нашел на улице" фальшивые права — на границе задержан нарушитель

Молдавские пограничники обнаружили у одного из выезжающих из Молдовы чужие фальшивые права — мужчина заявил, что не подозревал о том, что документ фальсифицирован.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции обнаружили поддельные документы у мужчины, который собирался выехать в Румынию через КПП "Скулень".

При проверке документов на пункте пропуска пограничники заметили, что пассажир одного из автомобилей ведет себя нервно, что повлекло за собой дополнительную проверку. В ходе досмотра пограничники заметили, что в его портмоне находятся женские водительские права. Выяснилось, что права — поддельные.

После задержания 30-летний житель Фалештского района заявил, что нашел права на улице в Кишиневе восемь месяцев назад. Мужчина также заявил, что собирался разыскать владелицу прав, чтобы вернуть их, однако уехал за границу, причем документ захватил с собой. О том, что права поддельные, не подозревал, заявил нарушитель.

Пограничная полиция ведет расследование, чтобы установить все обстоятельства дела.

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