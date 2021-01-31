Шесть футбольных полей будут капитально отремонтированы в Кишиневе

Хорошая новость для столичных любителей популярного вида спорта — сразу в нескольких лицеях города будут обновлены и реконструированы площадки для игры в футбол.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В 2021 году будет завершен капитальный ремонт и реконструкция футбольных полей в шести образовательных учреждениях столицы. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник сообщил, что ремонт начат еще в прошлом году. Речь идет о полях для игры в футбол, которые были обустроены в кишиневских лицеях "Гаудеамус", "Михай Витязул", "Николае Йорга", "Джордже Кэлинеску", "Николай Гоголь" и "Ливиу Деляну".

Завершающий этап работ проведут при поддержке Молдавской федерации футбола. Он предполагает укладку специального искусственного покрытия на футбольных полях в этих образовательных учреждениях.

Ранее МФФ объявила, что среди приоритетов на ближайшие 5 лет будет и популяризация спорта среди школьников. Речь идет о внедрении спортивного футбольного обучения в детских садах и школах, создании специализированных футбольных классов, а также открытии молодежной Академии футбола.

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