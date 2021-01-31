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Машины, блокированные сугробами

ГИЧС показал технику, на которой спасали людей из машин, застрявших в снегу

© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Общество
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Sputnik Молдова
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В распоряжении Генинспектората по чрезвычайным ситуациям находятся 12 снегоболотоходов, которые предназначены для движения по местности, где не пройдет обычный автомобиль.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Помочь людям, которые оказались в трудном положении на трассах Молдовы, заваленных снегом во время недавнего циклона, удалось благодаря вездеходам, которыми оснащены подразделения Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В ведомстве сообщили, что вездеходы успешно используются спасателями и пожарными в экстремальных погодных условиях. Во время снегопада, который блокировал на автодорогах страны сотни автомобилей, сотрудники ГИЧС подвозили на вездеходах теплую одежду, еду и горячее питье, оказывали медицинскую помощь.

Так, в Каушанском районе удалось оперативно доставить в больницу беременную женщину, которая находилась в авто, застрявшем в сугробах на трассе. Во время миссии спасатели использовали снегоболотоход канадского производства.

Машина может передвигаться по подтопленной местности, по грязи и в глубоком снегу благодаря пневмокаткам, широким гусеницам, особой конструкции подвески и мощному двигателю.

В распоряжении ГИЧС находится 12 снегоболотоходов, которые распределены между территориальными подразделениями по всей стране.

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Теги:
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