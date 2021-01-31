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Зима в Кишиневе

Объявлен новый "желтый код" — в Молдове ожидаются снег с дождем и гололед

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210131/33444477/obyavlen-novyj-zheltyj-kod-v-moldove-ozhidayutsya-sneg-s-dozhdem-i-gololed.html

Метеорологи сообщают об изменении погодных условий, с которыми жители республики могут столкнуться в ближайшие дни.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с прогнозируемыми осадками и гололедом. Предупреждение будет действовать и в понедельник, 1 февраля.

"В указанный период ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. На дорогах образуется гололедица", — говорится в сообщении Госгидрометео.

В Кишинев наконец-то пришла зима: город снова примеряет белую шубку.
© Sputnik / A. KIRIAK
Белая зима: как выглядит заснеженная столица Молдовы
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Ранее в Молдове был объявлен "оранжевый код" в связи со снегопадами, которые принес в Молдову циклон.

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Теги:
желтый код


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