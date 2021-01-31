Житель Молдовы пытался пересечь границу с револьвером

Пограничники остановили машину по ориентировке от украинских коллег — в салоне они обнаружили оружие, спрятанное в "бардачке".

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции на КПП Паланка – Маяки-Удобное задержали автомобиль, на который получили ориентировку от украинских коллег.

За рулем находился 28-летний мужчина, в "бардачке" машины которого пограничники обнаружили револьвер, оборудованный под патрон Флобера. Этот тип оружия предназначен исключительно для тренировочной и развлекательной стрельбы вне специальных помещений и площадок. Однако в определенных условиях выстрел из такого пистолета может причинить травмы.

У мужчины не было никаких документов на оружие. Он заявил, что на Украине такой тип оружия продается свободно и он не знал о том, что при перевозке револьвера через границу необходимо соблюдать строго определенные процедуры.

Оружие было изъято и отправлено в лабораторию на баллистическую экспертизу.

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