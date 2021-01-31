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Врач скорой помощи

Минздрав: за сутки в Молдове подтвержден 291 новый случай COVID-19

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210131/33445923/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhden-291-novyy-sluchaj-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 159 804.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 291 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Назальный спрей. Иллюстративное фото.
© AFP 2020 / NICOLAS TUCAT
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Зафиксирован один эпизод "импорта" инфекции из Турции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 159 804.

За минувшие 24 часа проведен 1191 тест, в том числе первичных 1109.

Коронавирус выявлен у 15 медработников: 4 врачей, 10 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 246 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 528 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 150 090.

Граффити на актуальную тему.
© AFP 2020 / Mohammed Abed
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 4 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3438.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Теги:
коронавирус


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