Минздрав: за сутки в Молдове подтвержден 291 новый случай COVID-19

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 291 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Зафиксирован один эпизод "импорта" инфекции из Турции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 159 804.

За минувшие 24 часа проведен 1191 тест, в том числе первичных 1109.

Коронавирус выявлен у 15 медработников: 4 врачей, 10 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 246 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 528 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 150 090.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 4 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3438.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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