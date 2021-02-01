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Зима в Кишиневе

"Желтый код" в действии: какова обстановка на дорогах Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33448589/zheltyy-kod-v-deystvii-kakova-obstanovka-na-dorogakh-moldovy.html

В Госадминистрации автодорог сообщили о том, какие меры предпринимают в условиях "желтого кода" на трассах национального значения республики.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. На всех дорогах национального значения Молдовы движение транспорта осуществляется в зимних условиях. Об этом заявили в Государственной администрации автодорог в понедельник.

В ведомстве отметили, что в ночь на 1 февраля на всей территории страны зарегистрирована отрицательная температура. На севере и в центральной части республики отмечены осадки в виде снега, а на юге страны – мокрого снега.

"За этот период с учетом объявленного Государственной гидрометеорологической службой "желтого кода" в связи со сложными погодными условиями на всех дорогах национального значения проводились патрульные работы, трассы обработаны противоскользящим материалом, в северных и центральных районах также проводились снегоуборочные работы", – отметили в структуре.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Объявлен новый "желтый код" — в Молдове ожидаются снег с дождем и гололед
Там обратили внимание, что территориальные подразделения АО "Дороги" (Drumuri) задействовали 186 транспортных единиц и 316 дорожных рабочих.

"Участники дорожного движения могут обратиться за помощью в дорожные службы в случае блокировки трасс национального значения по телефонам, работающим в режиме нон-стоп: 022 22-55-30; 022 74-89-61; 060 477 117", – добавили в Госадминистрации автодорог.

Накануне Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с прогнозируемыми осадками и гололедом. По сообщению синоптиков, 1 февраля ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. На дорогах образуется гололедица.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Ранее в Молдове был объявлен "оранжевый код" в связи со снегопадами, которые принес в Молдову циклон.

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