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Майя Санду

Президент Молдовы совершит визит в Париж: с кем у нее запланированы встречи

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33448717/prezident-moldovy-sovershit-vizit-paris-s-kem-u-nee-zaplanirovany-vstrechi.html

Глава государства отправится с официальным визитом во Францию, где у нее состоятся встречи с высокопоставленными чиновниками.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Париж 3-4 февраля, в ходе которого у нее запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации главы республики в понедельник.

Как сообщается на сайте администрации молдавского президента, визит главы государства направлен на то, чтобы "придать новый импульс политическим, экономическим и культурным отношениям между Молдовой и Францией".

В Париже у Санду запланированы также официальные встречи с:

  • председателем Сената Франции Жераром Ларше и членам группы дружбы "Франция-Молдова" в Сенате;
  • председателем национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы "Франция-Молдова" в этой организации;
  • министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом;
  • главой Минтранспорта и государственной службы Амели де Моншален;
  • генеральным секретарем франкофонии Луизой Мушикивабо;
  • руководством Движения французских предприятий (MEDEF) и представителями французского бизнеса.
"В состав официальной делегации, которая отправится во Францию, войдут: президент Молдовы Майя Санду, советник в области внешней политики Кристина Герасимов, советник по связям с общественностью, пресс-секретарь Сорина Штефырцэ, замглавы Службы государственной охраны Василий Попа", – отметили администрации молдавского президента.

Ранее Майя Санду совершила официальный визит в Киев и Брюссель.

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