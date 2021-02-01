Президент Молдовы совершит визит в Париж: с кем у нее запланированы встречи

Глава государства отправится с официальным визитом во Францию, где у нее состоятся встречи с высокопоставленными чиновниками.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершит официальный визит в Париж 3-4 февраля, в ходе которого у нее запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации главы республики в понедельник.

Как сообщается на сайте администрации молдавского президента, визит главы государства направлен на то, чтобы "придать новый импульс политическим, экономическим и культурным отношениям между Молдовой и Францией".

В Париже у Санду запланированы также официальные встречи с:

председателем Сената Франции Жераром Ларше и членам группы дружбы "Франция-Молдова" в Сенате;

председателем национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы "Франция-Молдова" в этой организации;

министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом;

главой Минтранспорта и государственной службы Амели де Моншален;

генеральным секретарем франкофонии Луизой Мушикивабо;

руководством Движения французских предприятий (MEDEF) и представителями французского бизнеса.

"В состав официальной делегации, которая отправится во Францию, войдут: президент Молдовы Майя Санду, советник в области внешней политики Кристина Герасимов, советник по связям с общественностью, пресс-секретарь Сорина Штефырцэ, замглавы Службы государственной охраны Василий Попа", – отметили администрации молдавского президента.

Ранее Майя Санду совершила официальный визит в Киев и Брюссель.

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