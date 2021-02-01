Чебан рассказал, готовы ли медучреждения Кишинева к вакцинации от COVID-19

Столичный градоначальник обратил внимание на то, что заболеваемость в Кишиневе остается достаточно высокой и продолжает действовать "красный код".

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Муниципальные больницы молдавской столицы готовы к первому этапу вакцинации от коронавируса. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Минздрав объявил о том, что в ближайшем будущем будет первая партия вакцин от коронавируса. Предстоит вакцинация и в Кишиневе, которую проведут поэтапно. Еще раз отмечу, потому что очень много вопросов, когда, в каких условиях это будет происходить, в компетенцию местной публичной администрации не входят вопросы доступа и обеспечения вакцинами. Речь идет о сотрудничестве с центральными органами власти", – отметил Чебан.

По его словам, именно от центральных органов власти зависят вопросы обеспечения, количества и типа вакцины для всей страны и непосредственно Кишинева.

Он рассказал, что в конце прошлой недели у него состоялись беседы в том числе с руководителями муниципальных больниц, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, в ходе которых обсуждались эпидемиологическая ситуация в столице и прогнозы развития событий.

"Объявляю, что муниципальные медицинские учреждения готовы к первому этапу вакцинации, но и в целом готовы к ситуации возможного роста случаев заражения COVID-19. Что касается первого этапа вакцинации, то сформированы команды, подготовлены кабинеты, проведено обучение персонала, подготовлены списки для вакцинации, проведены различные учения с точки зрения логистики всего процесса – транспортировки, распределения, хранения вакцин", – подчеркнул примар.

Градоначальник сообщил, что столичные власти постоянно контактируют с представителями не только муниципальных медучреждений, но и с сотрудниками республиканских больниц, а также со специалистами Минздрава.

"Несмотря на то, что наблюдается некоторое снижение количества случаев, заболеваемость все-таки остается высокой и "красный код" – в действии. Есть некоторая неуверенность в том, что касается распространения вируса, в том числе его мутации, появления новых штаммов и заражения ими... Поэтому мы и дальше должны быть крайне осторожны", – сказал Чебан.

Примар заявил, что на прошлой неделе попросил подготовить ряд сценариев, в том числе по постепенному выходу некоторых мудучреждений из условий COVID-19.

Глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски отметила, что если в начале пандемии заболеваемость на 100 тысяч населения в Кишиневе постоянно росла, достигнув максимума в 1863 случая в декабре, то со второй половины декабря наблюдается спад – за последнее время этот показатель достиг 325 случаев. "Но все-таки заболеваемость COVID-19 остается на достаточно высоком уровне", – сказала Бучарски.

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