Коронавирус в школах и детских садах: сколько человек заразились

В Министерстве образования следят за эпидемиологической ситуацией во всех учебных заведениях республики. Ведомство представило еженедельный отчет.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В настоящее время одно учебное заведение среднего образования и 140 классов закрыты на карантин и работают дистанционно. Такие данные представили в понедельник в Министерстве образования, культуры и исследований.

Как отметили в ведомстве, количество учеников с положительным тестом на коронавирус составляет 194, еще 2710 отправились на самоизоляцию. Среди дидактических кадров заразились 154 человека, а 83 перешли на удаленный режим работы.

Также есть случаи инфицирования среди недидактических кадров – всего 54 человека, еще 34 – на самоизоляции.

Что касается профессиональных школ, там с 25 по 29 января выявили 15 заразившихся COVID-19 учащихся. Помимо этого, положительный тест – у 11 преподавателей и двух сотрудников вспомогательного персонала. На карантин закрыты 17 групп.

В университетах страны известно о четырех заразившихся студентах за вышеуказанный период. Еще 11 учащихся находятся на дистанционном обучении. Инфицированы 5 преподавателей, а из вспомогательного персонала – 2 человека.

Кроме того, в стране закрыты на карантин 4 детских сада и 29 групп. Заразились вирусом 18 детей, еще 853 – на самоизоляции. Также инфицированы 54 воспитателя, 103 – на самоизоляции.

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