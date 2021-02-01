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Школьный класс

Какие послабления карантина с 1 февраля вступают в силу в Приднестровье

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (7)
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Часть учеников сможет вернуться за парты, однако с определенными оговорками. К частичному возобновлению работы смогут приступить и некоторые культурные учреждения.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. С 1 февраля в Приднестровье вступает в силу ряд послаблений карантина. Касаются они работы образовательных и культурно-досуговых учреждений.

С 1 февраля возобновился учебный процесс в приднестровских школах в очной форме. К учебе в стенах образовательных учреждений вернулись учащиеся выпускных классов и студенты последних курсов.

"За парты вернулись ученики 9 и 11 классов организаций общего образования. Для них рекомендовано проведение уроков в очной форме по иностранным языкам и дисциплинам, по которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация", - сообщили в МВД.

Кинотеатр Тирасполь
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Для остальных школьников – 5–8 и 10 классов, а также студентов, кроме выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений, комбинированные занятия возможны не ранее чем с 15 февраля, с учетом складывающейся эпидситуации.

Глава Минпросвещения Алла Николюк отметила, что для максимальной разобщенности детей в школах, численность учащихся в которых превышает 200 человек, рекомендована работа в две смены. Суббота для всех – день учебы исключительно в дистанционном режиме.

С 1 февраля в Приднестровье смогут приступить к репетициям коллективы Дворца Республики и Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. Аронецкой.

Специально созданная комиссия проверила 89 объектов сферы культуры по всему Приднестровью, 15 рыбницких и 7 слободзейских учреждений оказались не готовы приступить к работе в новых пандемийных условиях.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (7)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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