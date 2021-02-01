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Флаг Израиля

Важно для граждан Молдовы: что надо знать о поездках в Израиль

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (7)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33449489/vazhno-dlya-grazhdan-moldovy-chto-nado-znat-o-poezdkakh-v-izrail.html

В молдавской дипмиссии уточнили ряд последних ограничений, принятых израильскими властями, отметив, что некоторые запреты могут быть продлены и впоследствии.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Израиль продлил карантин и ограничения, касающиеся авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Израиле в понедельник.

"Принято решение продлить карантин до 07.00 5 февраля 2021 года. Также решено, что аэропорт Бен-Гурион остается закрытым, а полеты в Израиль и из Израиля приостановлены до 7 февраля. Отмечаем, что существует возможность продления этих мер. Посольство призывает граждан Республики Молдова получать информацию только из официальных источников", – отметили в дипмиссии.

Как сказано в памятке, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, с 23 декабря 2020 года в Израиль запрещен въезд всем иностранным гражданам.

Работа на высоте.
© Sputnik / Mihai Caraus
В Израиль – по-новому: вступили в силу измененные правила въезда в страну
Такое решение было принято для предотвращения "импорта" нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. А 22 декабря прошлого года израильские власти решили помещать на 14-дневный карантин всех граждан своей страны, которые прибывают из-за рубежа, в специализированные отели.

"Граждане Молдовы, находящиеся в Израиле, могут передвигаться без ограничений по территории страны. Нет никаких препятствий для поездок", – сказано в сообщении МИДЕИ.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (7)

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