Важно для граждан Молдовы: что надо знать о поездках в Израиль

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Израиль продлил карантин и ограничения, касающиеся авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Израиле в понедельник.
"Принято решение продлить карантин до 07.00 5 февраля 2021 года. Также решено, что аэропорт Бен-Гурион остается закрытым, а полеты в Израиль и из Израиля приостановлены до 7 февраля. Отмечаем, что существует возможность продления этих мер. Посольство призывает граждан Республики Молдова получать информацию только из официальных источников", – отметили в дипмиссии.
Как сказано в памятке, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, с 23 декабря 2020 года в Израиль запрещен въезд всем иностранным гражданам.
"Граждане Молдовы, находящиеся в Израиле, могут передвигаться без ограничений по территории страны. Нет никаких препятствий для поездок", – сказано в сообщении МИДЕИ.
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