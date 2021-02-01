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Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье

Как сократили сеть COVID-госпиталей в Приднестровье

© CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (7)
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Sputnik Молдова
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Главная причина сокращения стационаров, где проходят лечение COVID-пациенты, – уменьшение количества заразившихся коронавирусом.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. В Приднестровье сокращена сеть инфекционных госпиталей, где проходили лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в понедельник на заседании Оперштаба, проходящем под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"COVID-стационары I, II и III уровня сохранены в Республиканской клинической больнице, Слободзее, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице. При этом число коек сокращено, в связи с чем активизируется оказание пациентам соматической помощи", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Госпитали первого и третьего уровней продолжат функционировать в тираспольском и бендерском Центре матери и ребенка, а также на базе Григориопольской больницы.

Школьный класс
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Все приостановившие деятельность объекты госпитальной сети должны быть готовы к ее незамедлительному возобновлению в случае необходимости", - подчеркнул Красносельский.

С начала пандемии в Приднестровье зарегистрировано 29 059 случаев инфицирования COVID-19. В госпиталях проходят лечение 632 пациента, 39 из них в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность этих медучреждений – 35%.

По месту проживания проходят лечение 463 человека. Всего за время практики лечения на дому, начатой 3 декабря, в больницы переведены 704 инфицированных. На самоизоляции находятся 1457 приднестровцев.

Общее количество лабораторных исследований, проведенных с начала пандемии, – 133 354. Умерли 626 человек (летальность 2%), победить COVID-19 смогли 27 338 приднестровцев (94% от числа заразившихся).

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (7)

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Теги:
госпиталь, Приднестровье


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