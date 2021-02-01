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Паспорт

Если истек срок загранпаспорта: как получить новый документ

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33450142/esli-istek-srok-pasporta-kak-poluchit-novyy-dokument.html

С начала года истекает период действия загранпаспортов многих граждан страны. Как получить новый документ, избежав больших очередей, рассказали в Агентстве публичных услуг.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Почти 1,4 миллиона человек должны обновить свои заграничные паспорта в 2021 году, сообщили в пресс-службе Агентства публичных услуг в понедельник.

Действительность удостоверяющего личность документа можно проверить онлайн на сайте агентства.

Срок годности загранпаспортов в 2021 году истекает у 366 061 граждан страны. В то же время к 1 января этого года еще у порядка 1 миллиона 25 тысяч граждан уже не было действительного загранпаспорта.

"Агентство предлагает гражданам заранее запланировать оформление новых документов, чтобы избежать длинных очередей в многофункциональных центрах ведомства", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Граждан будут принимать в территориальных подразделениях агентства с понедельника по пятницу. В многофункциональных центрах прием ведется с понедельника по субботу. Такие офисы есть в Кишиневе, Бельцах, Кагуле, Новых Аненах, Оргееве, Унгенах, Яловенах, Резине, Штефан-Водэ, Флорештах, Сынжерей, Сороках и Варнице.

По желанию можно подать заявление на срочное получение документов за 24 часа, но только с 8.00 до 10.30. В Кишиневе можно срочно заказать оформление загранпаспорта с 8.00 до 10.30, а также с 11.00 до 15.00.

Выдаются такие документы на следующий день после подачи заявки с 8.00.

Что касается цен, если гражданин захочет получить загранпаспорт за месяц, ему это обойдется в 850 леев, за 15 календарных дней он вынужден будет выложить 1060 леев, за срок в 10 дней он вынужден будет выложить 1280 леев, за пять дней внести в казну государства 1490 леев.

Больше деталей о всей процедуре получения паспорта можно узнать на сайте.

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