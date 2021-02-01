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Приднестровье занесло снегом. Гололедица на дорогах - причина многих аварий

Как справлялись с последствиями непогоды в Приднестровье

© Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33450645/kak-spravlyalis-s-posledstviyami-nepogody-v-pridnestrove.html

На ликвидацию последствий ненастья были направлены силы коммунальных и аварийно-спасательных служб региона. А в случае, когда необходимо было вызволять людей, попавших в снежный плен в Украине, им на подмогу пришли и неравнодушные автолюбители.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. Приднестровье засыпало снегом, только за два выходных дня на территории региона выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за перепадов температуры на дорогах образовался гололед, с которым справлялись различные службы региона.

"Для ликвидации последствий ненастья и оказания помощи населению было задействовано более 1 700 работников коммунальных служб, 206 единиц специальной техники", - сообщили в МВД.

С 28 по 31 января зафиксирован 91 случай получения травм из-за гололеда. Наибольшее их число – в Тирасполе и Бендерах. Пунктами обогрева за эти четыре дня воспользовался 31 человек.

Снеговик-акробат, тематическое фото
© Sputnik / Alexei Danichev
Фото: от восхищения до оторопи - что молдаване лепят из снега
В проводимых мероприятиях принимали участие 120 сотрудников аварийно-спасательных подразделений и 24 единицы автомобильной техники МВД. Группами экстренного реагирования на наиболее опасных участках дорог из снежных заносов извлечено 170 транспортных средств: 127 легковых, 37 грузовых, три микроавтобуса и три машины скорой медицинской помощи.

Была проведена и спасательная операция по вызволению соотечественников, оказавшихся в снежном плену на территории Украины. На помощь двум рейсовым автобусам, которые застряли на автодороге между селами Курган и Васильевка, отправилась целая колонна из автомобилей.

"Нами была организована спасательная автоколонна. В нее вошли шесть автомобилей неравнодушных приднестровских автолюбителей и два транспортных средства МВД, оснащенных спасательным инвентарем (тросами, буксировочными лентами)", – пояснил глава МВД Руслан Мова.

В результате эвакуировали 31 человека. Все были доставлены на территорию Приднестровья и в дальнейшем к месту жительства.

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Теги:
последствия, непогода, Приднестровье


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