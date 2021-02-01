Как справлялись с последствиями непогоды в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. Приднестровье засыпало снегом, только за два выходных дня на территории региона выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за перепадов температуры на дорогах образовался гололед, с которым справлялись различные службы региона.
"Для ликвидации последствий ненастья и оказания помощи населению было задействовано более 1 700 работников коммунальных служб, 206 единиц специальной техники", - сообщили в МВД.
С 28 по 31 января зафиксирован 91 случай получения травм из-за гололеда. Наибольшее их число – в Тирасполе и Бендерах. Пунктами обогрева за эти четыре дня воспользовался 31 человек.
Была проведена и спасательная операция по вызволению соотечественников, оказавшихся в снежном плену на территории Украины. На помощь двум рейсовым автобусам, которые застряли на автодороге между селами Курган и Васильевка, отправилась целая колонна из автомобилей."Нами была организована спасательная автоколонна. В нее вошли шесть автомобилей неравнодушных приднестровских автолюбителей и два транспортных средства МВД, оснащенных спасательным инвентарем (тросами, буксировочными лентами)", – пояснил глава МВД Руслан Мова.
В результате эвакуировали 31 человека. Все были доставлены на территорию Приднестровья и в дальнейшем к месту жительства.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>