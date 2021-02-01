13:07 01 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.01
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Лебеди

Спасатели выручили из беды лебедя, вмерзшего в лед на Пруте

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33451319/spasateli-vyruchili-iz-bedy-lebedya-vmerzshego-v-led-na-prute.html

Из-за теплой погоды многие лебеди не улетели на зимовку и остались ожидать весны на водоемах в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Необычную спасательную операцию провели сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) в селе Дуруитоаря Рышканского района.

Местные жители позвонили в Cлужбу "112" и сообщили, что на реке Прут в полынье находится лебедь, который примерз к тонкому льду.

Прибывшие на место спасатели обнаружили птицу в 200 метрах от берега. Тонкая корка льда, которая образовалась за ночь, не давала лебедю выбраться из ловушки.

Из-за тонкого льда, который не позволял плыть на лодке, но и не давал добраться до птицы пешком, пробиваться к лебедю пришлось почти час. В итоге птицу освободили, согрели, а затем отпустили.

С начала 2021 года команды ГИЧС спасли от гибели 39 животных.

Фотофакт: в Кишиневе пожарные спасли котенка>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Спасатели в Кишиневе выручили утят из беды — видео
Спасатели из Молдовы вызволили из беды необычного пострадавшего
Теги:
спасатели


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Село Рогожены Шолданештского района
Обезлюдевшее село — в Рогоженах осталось чуть больше десятка жителей
Утро на Sputnik'e: эксклюзивное интервью с создателем вакцины Спутник V
"Утро на Sputnik'e": эксклюзивное интервью с создателем вакцины "Спутник V"
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться