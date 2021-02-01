Спасатели выручили из беды лебедя, вмерзшего в лед на Пруте

Из-за теплой погоды многие лебеди не улетели на зимовку и остались ожидать весны на водоемах в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Необычную спасательную операцию провели сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) в селе Дуруитоаря Рышканского района.

Местные жители позвонили в Cлужбу "112" и сообщили, что на реке Прут в полынье находится лебедь, который примерз к тонкому льду.

Прибывшие на место спасатели обнаружили птицу в 200 метрах от берега. Тонкая корка льда, которая образовалась за ночь, не давала лебедю выбраться из ловушки.

Из-за тонкого льда, который не позволял плыть на лодке, но и не давал добраться до птицы пешком, пробиваться к лебедю пришлось почти час. В итоге птицу освободили, согрели, а затем отпустили.

С начала 2021 года команды ГИЧС спасли от гибели 39 животных.

Фотофакт: в Кишиневе пожарные спасли котенка>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova