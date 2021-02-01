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В исторической зоне Кишинева планируют возвести жилой комплекс.

Ион Чебан подтвердил, что он против возведения высоток у цирка

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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Глава столичной администрации подчеркнул, что мэрия Кишинева не имеет отношения к стройке, которая планируется в охраняемой исторической зоне.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Мэр столицы Ион Чебан подтвердил, что он выступает против проекта по возведению жилого комплекса в районе старинной церкви Константина и Елены, возле здания цирка.

"Моя позиция остается неизменной. Меня разочаровало решение, принятое в пятницу членами Национального совета по историческим памятникам, которые проголосовали за строительство комплекса зданий в районе цирка", — написал градоначальник в социальных сетях.

Кишиневский цирк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Мэр Кишинева потребовал уволить советника из-за незаконной высотки возле цирка
Чебан подчеркнул, что примэрия Кишинева не имеет отношения ни к этому Совету, ни и к этому решению. Мэр также напомнил, что в субботу заявил о расторжении трудового договора с Юрием Поваром, который недавно был нанят в качестве советника в области архитектуры и урбанистики кабинетом генерального примара.

"Я не хочу, чтобы в этом отношении возник конфликт интересов или неправильное толкование. Я за развитие города, за новые районы, но против беззакония", — заявил Чебан.

Глава столичной администрации заявил, что продолжит модернизировать город, однако не допустит незаконных новостроек во дворах жилых домов или в зеленых зонах. Мэр сообщил, что намерен начать широкие консультации с сообществом архитекторов и градостроителей о развитии исторического центра города с целью сохранения национального наследия.

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Теги:
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