Эксперты высказались о безопасности и эффективности вакцины "Спутник V"

Специалисты рассказали, как разрабатывалась российская вакцина от коронавируса "Спутник V" и сколько людей должны сделать прививку, чтобы остановить пандемию.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" абсолютно доказаны. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил профессор, заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

Он рассказал, что при разработке этой вакцины использовалась платформа, апробированная для приготовления вакцин против двух тяжелых инфекций – лихорадки Эбола и ближневосточного острого респираторного синдрома (МЕРС), который вызывается коронавирусом, родственным тому, который циркулирует сейчас во время нынешней пандемии.

"В качестве вектора, то есть носителя генов коронавирусов, используются аденовирусы человека, а они совершенно безвредны и не вызывают заболеваний", – подчеркнул собеседник.

По его словам, при этом они продуцируют белки, которые потом стимулируют образование специфических антител, предотвращая от заражения людей и создавая таким образом иммунитет.

На вопрос, насколько эффективна и безопасна вакцина "Спутник V", ученый отметил, что безопасность ее "абсолютно доказана".

"Вакцина очень мягкая – не дает побочных явлений и реакций", – уточнил Бутенко.

По его словам, были проведены необходимые стадии испытаний. "Все это выполнено в соответствии со стандартами. Но самое главное, что вакцина зарегистрирована во многих странах мирах, и она внедряется и используется для вакцинации. Это, пожалуй, лучший аргумент против тех, кто считает, что здесь что-то может быть не так", – сказал ученый.

Кто работал над вакциной "Спутник V"

Бутенко рассказал, что российский препарат разработан специалистами, работающими на молекулярно-генетическом уровне.

"Все сделано на очень высоком уровне. Подготовка этих специалистов в России очень высокая. К большому сожалению, такие российские специалисты пользуются большим спросом за рубежом в самых развитых странах, где есть свои школы. Многие там успешно работают", – уточнил собеседник.

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова в комментарии радиостудии Sputnik Молдова обратила внимание на то, что Россия – одна из лидеров в области иммунобиологии, биотехнологий и биоинженерных технологий.

"Не секрет, что все биологические лаборатории живут, как иммунитет, всегда в стадии напряжения. Безусловно, они готовы к вызовам, так как это их задача и цель. И, конечно, та основа, на которой был сделан штамм-продуцент, это лихорадка Эбола, которая несколько лет назад была проблемой. Институт Гамалеи работал над решением этой проблемы", – сказала собеседница.

Сколько времени потребуется, чтобы понять, какая вакцина лучше

Как считает Соседова, в вопросе вакцинации присутствует некоторый инструмент политического давления, хотя на данный момент действительны уже несколько препаратов.

"Они различны по своей природе, структуре и производству. Другой вопрос – эффективность и безопасность вакцин, их последующая иммуногенность. Это уже сейчас мы начинаем разбираться, когда большая популяция людей становится проиммунизирована теми или иными вакцинами", – обратила внимание специалист.

Эксперт подчеркнула, что потребуется порядка одного года, чтобы понять, какая вакцина все-таки по итогу дает стойкий иммунный ответ – хорошие титры антител.

"Существует цикл изготовления вакцины. Это продукт живой природы. Необходимо проверить его на безопасность, нужно ввести и получить только через какое-то время иммунный ответ внутри организма", – добавила специалист.

Противники прививок и COVID-19

На вопрос о том, не растет ли на фоне коронавируса доля антипрививочников, Соседова обратила внимание на то, что противники вакцин были всегда.

"Я больше 25 лет работаю с вакцинами. Скажу, что раньше движение антипрививочников было даже сильнее. Как и любая чувствительная тема, которая популярна, находится доля людей, которые хотят пропиариться на этом. Зачастую слушая информацию, которую они выдают, понимаю, что она либо не соответствует, либо только отчасти соответствует действительности. Не всегда они понимают предмет разговора, и специалистам иногда не то что смешно, а обидно, что людям в массы выносится недостоверная информация", – уточнила эксперт.

Она подчеркнула, у вакцин одно единственное предназначение – защита, выработка антител. "Не представляю себе, как можно подсадить какой-то внешний носитель. Во всяком случае Россия никогда этим не занималась. Все вакцины, которые сейчас производятся, нам понятны. Они проходят жесткий лабораторный контроль", – отметила Соседова.

Специалист пояснила, что когда препараты выходят на международный уровень, они проходят входной контроль местными лабораториями стран, куда они поступают, – вакцины проверяются на чистоту, безопасность, на составные компоненты.

"Российские производители не скрывают состав компонентов", – заявила врач-биофизик.

На вопрос о том, если все-таки в мире будет проведена массовая вакцинация, удастся ли полностью избавиться от COVID-19, эксперт заявила, что в этом случае вирус потихоньку перестанет циркулировать. Однако не исключен вопрос изменения штаммового состава, но это уже будет не COVID-19, а к примеру, тот, который станет менее опасным.

"Может он пойдет по другому пути, как вирус гриппа, и будет менять свой состав, а мы регулярно делать новую вакцину и делать прививки вместе с сезонным гриппом раз в году. Сейчас уже ведутся лабораторные исследования и производятся лабораторные продуценты вакцин – прототипы вакцин от гриппа вместе с COVID в одном флаконе", – сказала Соседова, добавив, что тогда COVID-19 перестанет циркулировать и люди вернутся к нормальной жизни, как это было до пандемии.

Скольким людям нужно сделать прививку, чтобы остановить пандемию

Доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова в комментарии радиостудии Sputnik обратила внимание на то, что российские ученые считают, что вакцина очень эффективна. "Данные опубликованы. Третья стадия продолжается до мая, но в ней участвуют уже несколько десятков тысяч человек", – сказала собеседница.

По ее словам, вакцина "Спутник V" эффективна и по отношению к новым штаммам коронавируса. При этом, как добавила эксперт, свою эффективность показали и препараты Pfizer и Moderna.

"Это РНК-вирус. Для них нормально, что они очень быстро и часто мутируют. Пока мы не достигнем максимального иммунитета – как минимум 75% населения любой из стран, вирусы продолжат мутировать. Поэтому задача провакцинировать как минимум 75% населения, чтобы был коллективный иммунитет. Но в силу того, что они пока циркулируют, а коллективного иммунитета нет, надо всем, в том числе вакцинированным, обязательно носить маски, соблюдать расстояние в полтора метра, избегать многолюдных общественных мест, то есть не расслабляться", – отметила Улумбекова.

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