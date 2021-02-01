Учителям некоторых школ в Кишиневе задержали зарплату: ведется расследование

В столичной администрации готовят проект, в котором будет указан крайний срок выплаты заработной платы в муниципии Кишинев.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В некоторых школах отмечены задержки по выплате зарплаты дидактическим кадрам. Примар столицы Ион Чебан потребовал проведения служебного расследования.

"За последние две недели у нас произошла очень нехорошая ситуация с зарплатами учителей. Произошли задержки по выплатам в ряде учреждений некоторых столичных секторов. Вместе с профильным управлением мы просили и настаивали, чтобы банк, который обслуживает эти платежи, работал и в субботу, чтобы выплатить зарплаты. Знаю, что в субботу, исходя из того, что мне заявили в управлении и ответственные лица в банке, зарплаты были переведены на карты", – сказал градоначальник на заседании муниципальных служб в понедельник.

Однако, по его словам, он по-прежнему ждет служебных расследований для выяснения, по каким причинам произошла такая задержка.

"Да, январь – несколько специфичный месяц, да, есть аспекты, связанные с переходом некоторых учебных единиц от генерального управления в территориальные, но мне кажется, что здесь имело место недостаточное участие со стороны бухгалтерий, которые по непонятным причинам не успели. Жду служебных расследований сегодня, крайний срок – до среды", – сказал Чебан.

По его словам, в понедельник он также ожидает подготовленое постановление, согласно которому в обязательном порядке будут производиться все процедуры, связанные с заработной платой, а задействованные в образовательном секторе граждане будут получать деньги в срок.

"Чтобы не было задержек, когда это от нас не зависит. Мы допускаем, что могут быть проблемы, связанные с Минфином или с чем-то на центральном уровне, но категорически неприемлемо, чтобы такие задержки были сделаны в будущем по причине служащих любого ранга примэрии Кишинева", – подчеркнул Чебан.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич сообщила, что было допущено некоторое отклонение от сроков внесения данных в специализированную программу. "Управление образования попросило предоставить объяснительные, почему было допущено подобное развитие событий... И рассматривает наказание, которое предстоит применить в зависимости от ситуации", – уточнила она.

По ее словам, в понедельник планируется также представить проект, в котором будет отражен крайний срок выплаты заработной платы в муниципии Кишинев.

Временно исполняющий обязанности главы управления образования Андрей Павалой отметил, что в начале каждого финансового года происходят задержки выплат из-за организации бюджета в системе, после этого начинается перечисление зарплат.

"В этом году ситуация осложнилась и тем, что некоторые образовательные учреждения, которые находились под ведомством генерального управления, перешли под ведомство территориальных управлений", – уточнил Павалой.

Примар возмутился тем, что некоторые сотрудники позволили себе уйти с рабочего места, не выполнив до конца свою работу.

"Это, как минимум, служебная халатность. Жду объяснительные и предложения по наказанию. Так нельзя", – отметил Чебан.

Если подобное повторится, то, как считает столичный градоначальник, руководители управлений в этом секторе будут уволены.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova