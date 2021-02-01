Примар Кишинева о работе школ: сбор денег с родителей незаконен

Столичный градоначальник считает, что всех детей в учебных заведениях нужно кормить одинаково, и никаких дополнительных денег за это взимать нельзя.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. С понедельника во всех детских садах столицы вводится новое типовое меню, утвержденное муниципалитетом. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

"Документ согласован Главным управлением образования, молодежи и спорта и одобрен Центром общественного здоровья Кишинева.

Типовое меню для каждого сектора разработано на десять дней, после чего повторяется, начиная с первого дня", – сказал градоначальник.

По его словам, дошкольные образовательные учреждения столицы должны ежедневно обеспечивать детей свежими фруктами и овощами. При этом хлеб должен быть из цельнозерновой муки, а ежедневное количество макарон, жира и соли должно быть уменьшено.

"Мы стремимся предоставлять родителям подробную информацию о питании их детей и сделать директоров детских садов более ответственными. Попросил произвольно отобрать 30% детских садов и в течение следующих двух месяцев провести в них проверки. Настаиваю, чтобы в состав созданной комиссии вошли муниципальные советники, которые часто и громко "шумят" с трибуны мунсовета.

Попросил информировать меня о каждом отклонении от установленной нормы до 31 марта этого года", – уточнил примар.

Как считает столичный градоначальник, питание детей в учебных заведениях должно быть качественным и здоровым. Он уточнил, что цель столичных властей – не увеличивать порцию, а ввести в ежедневное меню детей полезные продукты.

"Попросил также не устраивать травлю родителей, которые не в состоянии доплатить за питание ребенка, и не допускать, чтобы из-за таких ситуаций страдали дети. При этом я не допущу, чтобы детей в образовательных учреждениях столицы кормили по-разному, в зависимости от возможностей родителей. Всех детей нужно кормить одинаково, и никаких дополнительных денег за это взимать нельзя. Более того, сбор денег с родителей незаконен", – подчеркнул Чебан.

Он также сообщил, что ежемесячно при входе в учебные заведения должен быть размещен список всех расходов и покупок за предыдущий месяц.

"Эта информация также будет публиковаться на веб-сайте каждой школы или детского сада. Недопустимо, чтобы внушительные суммы денег "оседали" в карманах некоторых директоров учреждений. Система все еще "гнилая". Учебные заведения столицы должны приносить пользу детям, а не директорам этих заведений", – сказал примар.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova