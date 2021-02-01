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Посольство России осудило вандалов, осквернивших памятник героям войны

© Sputnik / Armenuhi Mkhoyan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33454301/posolstvo-russia-osudilo-vandalov-oskvernivshih-pamyatnik-geroyam-vojny.html

Преступники написали на мемориале слова, оскорбляющие героев Великой Отечественной, павших на молдавской земле.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Посольство России в Молдове осудило вандалов, которые атаковали памятник павшим героям войны в селе Руска.

"Решительно осуждаем очередной кощунственный акт вандализма против мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат у села Руска Хынчештского района", — говорится в коммюнике, опубликованном посольством.

"В год 80-летия нападения Германии на Советский Союз светлая память павших не дает покоя нацистским наследникам поражения. Теперь в бессильной злобе они позорно отыгрываются на мертвых", — заявила российская дипмиссия.

Посольство РФ призвало правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал – привести в надлежащий вид.

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Теги:
Великая Отечественная война, вандалы


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