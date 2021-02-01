Посольство России осудило вандалов, осквернивших памятник героям войны

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Посольство России в Молдове осудило вандалов, которые атаковали памятник павшим героям войны в селе Руска.
"Решительно осуждаем очередной кощунственный акт вандализма против мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат у села Руска Хынчештского района", — говорится в коммюнике, опубликованном посольством.
"В год 80-летия нападения Германии на Советский Союз светлая память павших не дает покоя нацистским наследникам поражения. Теперь в бессильной злобе они позорно отыгрываются на мертвых", — заявила российская дипмиссия.
Посольство РФ призвало правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал – привести в надлежащий вид.
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