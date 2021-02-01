В очередь за вакциной от COVID-19: в Приднестровье решают порядок ее получения

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. В Приднестровье рассматривают вариант проведения иммунизации против коронавируса поэтапно. Согласно информации Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, это наиболее приемлемый и целесообразный подход.
"Первая партия будет использована для вакцинирования лиц, находящихся в первой группе риска: персонал COVID-госпиталей, работники системы здравоохранения, учителя, а также представители силовых ведомств. При поступлении последующих партий вакцины добровольно смогут вакцинироваться и остальные категории граждан", – сообщили в Минздраве.
Приднестровские эпидемиологи считают, что верен подход, который исходит из специфики деятельности вакцинирующегося и потенциального риска заражения. При этом проект местной вакцинации еще дорабатывается.
Вакцинация рекомендуется только тем, кто не перенес коронавирусную инфекцию и не имеет антител. Те, кто был инфицирован, смогут сделать прививку тогда, когда количество антител снизится до определенных показателей.
"Если у человека высокий титр антител, который превышает пороговые значения в три-четыре раза, то степень его защиты сопоставима с теми людьми, кто был вакцинирован. У перенесших COVID-19 также формируется клеточный иммунитет, который защищает от инфекции более продолжительное время", – пояснили в Минздраве.
Среди основных требований также возраст и общее состояние организма: сделать прививку смогут люди старше 18 лет без хронических заболеваний, которые в течение последних 30 дней не болели ОРВИ и не делали прививок. Беременные и кормящие женщины вакцинироваться не будут.
Приднестровье ожидает вакцину российского производства. К договоренности о ее поставках пришли во время визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Российскую Федерацию. Также существует соглашение о поставке вакцины по линии Всемирной организации здравоохранения. Точная дата ее поступления пока неизвестна.
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