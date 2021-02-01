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Мост над железной дорогой.

Полицейские спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Унгенах

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210201/33454658/policejskie-spasli-muzhchinu-kotoryj-hotel-prygnut-s-mosta-v-ungenah.html

Человек решил свести счеты с жизнью после личной драмы, однако по счастливой случайности мимо в это время проезжал патруль.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Двое полицейских в городе Унгены во время патрулирования заметили человека, который перелез через перила железнодорожного моста и стоял на парапете, готовясь сброситься.

Полицейские вступили в беседу с 35-летним мужчиной. Во время разговора он заявил, что хочет покончить с собой, так как его бросила жена.

Правоохранителям удалось отговорить находящегося в стрессе человека от страшного поступка. Он был доставлен в больницу, где ему ему оказали медицинскую помощь.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в 2019 году в Молдове совершили самоубийство 467 человек.

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