Минздрав: за сутки в Молдове подтверждены 282 новых случая заражения COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 160 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 282 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Зафиксирован один эпизод "импорта" инфекции из Египта.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 160 086.

За минувшие 24 часа проведено 1382 теста, в том числе первичных – 1169.

Коронавирус выявлен у 15 медработников: 5 врачей, 7 медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 249 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 412 человек. Всего вылечившихся на данный момент 150 502.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 8 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3446.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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