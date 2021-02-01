Уточнение депутатов: как будет проходить вакцинация граждан Молдовы от COVID-19

Законодатели, входящие в парламентскую комиссию по социальной защите, здравоохранению и семье, сообщили несколько важных подробностей относительно процесса иммунизации населения от коронавируса.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Вакцинация от коронавируса в Молдове будет добровольной. Важно, чтобы гражданин сам сделал выбор в пользу того или иного препарата, которые поступят в ближайшем будущем в республику. Об этом заявила депутат-социалист, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Алла Дарованная на брифинге в понедельник.

"В скором времени будет две вакцины Pfizer и AstraZeneca. После того, как человек сделает прививку, он получит сертификат – в документе будет указана информации о вакцине, которая ему сделана", – сказала она.

Важно, по словам народной избранницы, если у человека после прививки появятся какие-либо последствия, лечение и консультации будут предоставляться ему бесплатно, наша медицина к этому готова.

Дарованная уточнила, что непосредственная подготовка населения и медицинской системы к процессу иммунизации занимает не один-два дня. Так, как отметила депутат, определены подгруппы населения, для которых вакцина будет предоставляться в приоритетном порядке. Этот выбор сделан, исходя из специфики коронавируса, а также от указаний на международном уровне.

Как подчеркнула законодатель, население на первом этапе разделено на семь групп.

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"Первая группа – работники медицинского сектора, вторая – персонал и получатели в рамках учреждений-резидентов, специализированных на уходе; взрослые старше 60 лет, которые находятся в категории повышенного риска; лица с хроническими заболеваниями; работники в области социальной защиты; сотрудники образования. А в седьмую группу входят сотрудники органов обеспечения и сохранения общественного порядка, обороны, госбезопасности и пенитенциарной системы", – сказала Дарованная.

Парламентарий пояснила, что для организации процесса вакцинации в зависимости от соответствующего этапа проходит картография медицинского, социального, образовательного персонала, лиц с повышенным риском, а также других сотрудников органов обеспечения и сохранения общественного порядка, обороны, госбезопасности и пенитенциарной системы.

Она сообщила, что Минздрав направил циркуляр в адрес учреждений для определения ответственных команд для организации процесса иммунизации. В частности, параллельно для обеспечения условий хранения вакцины на всех уровнях проведена оценка ситуации с холодильниками, где будут находиться препараты.

"В результате определены по этапам центры вакцинации и пункты вакцинации в зависимости от контингента... На данном этапе сообщаем, что система здравоохранения готова к организации процесса иммунизации", – добавила Дарованная.

Депутат-социалист, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко отметил, что благодаря своевременным действиям Минздрава под руководством Виорики Думбрэвяну республика получит бесплатные вакцины, а также часть по льготной цене.

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"Минздрав начал переговоры и подготовку к процессу вакцинации с июля 2020 года. На платформе COVAX с участием международных организаций – Глобального фонда по вакцинации и иммунизации при постоянном участии и контроле Всемирной организации здравоохранения – началась работа по подготовке разработки всех документов вакцин от COVID-19. Наша страна направила соответствующее письмо, которое датируется от 30 июля 2020 года, с тем, что мы участвуем в платформе COVAX", – напомнил парламентарий.

В скором времени, как отметил депутат, республика получила ответ от соответствующей структуры о том, что Молдову включили в эту платформу. В ноябре страна уже была готова к юридической части переговоров, добавил законодатель.

По его словам, на этапе "А" республике были выдвинуты требования по иммунизации, подготовке и по юридическим аспектам. Эта часть подписана на тот момент министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну.

"Вторая часть – этап "Б". Благодаря документам, своевременно подписанным министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну и министром финансов Сергеем Пушкуцей, наша страна получит бесплатные вакцины для 20% населения. Поскольку в ВОЗ мы числимся страной с населением порядка четырех миллионов человек, то мы получим 800 тысяч бесплатных доз, то есть на 400 тысяч граждан по две дозы на каждого. Дозы для еще 30% населения мы закупим по льготной цене в соответствии с действиями Минздрава", – рассказал Односталко.

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Он подчеркнул, что таким образом выполнены все условия по разработке Национального плана по иммунизации, который утвержден 9 января Минздравом, а 11 января – Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

Ранее в Минздраве сообщили, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Молдову в середине февраля. Речь идет о 24 570 дозах вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca.

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